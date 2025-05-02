3 мая на стадионе «Динамо» в Минске состоится матч 7-го тура Высшей лиги Беларуси, где местное «Динамо» примет «Витебск». Обе команды имеют по 10 очков, и матч обещает стать настоящим испытанием для амбиций коллективов. «Динамо» стремится закрепиться в верхней части таблицы, а «Витебск» хочет продолжить свою беспроигрышную серию.

«Динамо Минск»

«Динамо Минск» после пяти туров занимает 4-е место, имея 10 очков. Команда забила 9 голов за последние пять матчей, демонстрируя неплохую результативность. Лидер атаки Алексей Гаврилович отметился 3 голами в 13 матчах сезона, что говорит о его важности для построения атак. Минчане выиграли два последних домашних матча с общим счетом 6:2, что подчеркивает их силу на своем поле.

Однако защита команды не безупречна: в трех последних играх команда неизменно пропускала. В среднем «Динамо» пропускает 1 гол за матч за последние пять встреч, что может стать слабым местом в предстоящей игре.

«Витебск»

«Витебск» уверенно смотрится в последних турах и идет на 7-м месте, набрав столько же очков, сколько и соперник. Команда не проигрывает в четырех матчах подряд, забивая в каждой игре. В последних пяти встречах они отличились 11 раз, а это в среднем 2.20 гола за матч – впечатляющий показатель для клуба их уровня.

В обороне «Витебск» играет чуть слабее, пропуская в среднем 1.20 гола за игру. Однако в выездных встречах команда показывает характер, одержав две победы в трех последних гостевых матчах. В атаке стоит выделить сразу несколько игроков, которые делят голевые обязанности.

Факты о командах:

«Динамо Минск»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 4 из 5 последних матчей

В среднем 1.80 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр)

«Витебск»

Не проигрывает в 4 последних матчах

Забивает в 5 последних матчах

В среднем 2.20 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр)

Личные встречи 48% (13) 33% (9) 19% (5) 37 Забитых мячей 26 1.37 В среднем за матч 0.96 4:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 2:2 Беларусь. Высшая лига, 7 тур Динамо Мн 2 : 1 Витебск Беларусь. Высшая лига, 22 тур Витебск 1 : 0 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 7 тур Динамо Мн 1 : 1 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Витебск 0 : 0 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Динамо Мн 2 : 1 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 17 тур Динамо Мн 3 : 1 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 2 тур Витебск 0 : 0 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Динамо Мн 1 : 0 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 10 тур Витебск 1 : 1 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Динамо Мн 0 : 2 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 10 тур Витебск 1 : 3 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 27 тур Витебск 0 : 1 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Динамо Мн 1 : 1 Витебск Беларусь. Высшая лига, 30 тур Витебск 1 : 4 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 15 тур Динамо Мн 1 : 3 Витебск Беларусь. Высшая лига, 24 тур Витебск 0 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 9 тур Динамо Мн 1 : 0 Витебск Беларусь. Высшая лига, 20 тур Динамо Мн 0 : 0 Витебск Беларусь. Высшая лига, 7 тур Витебск 0 : 0 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 24 тур Динамо Мн 2 : 0 Витебск Беларусь. Высшая лига, 22 тур Динамо Мн 2 : 2 Витебск Беларусь. Высшая лига, 11 тур Витебск 1 : 3 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 26 тур Динамо Мн 0 : 2 Витебск Беларусь. Высшая лига, 17 тур Витебск 3 : 1 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 6 тур Динамо Мн 1 : 1 Витебск Чемпионат Белоруссии, 19 тур Витебск 2 : 3 Динамо Мн Чемпионат Белоруссии, 6 тур Динамо Мн 2 : 1 Витебск

Прогноз на матч «Динамо Минск» – «Витебск»

Обе команды подходят к матчу с неплохой атакующей формой, но с определенными проблемами в обороне. «Динамо» традиционно силен дома, а «Витебск» показывает впечатляющие цифры по результативности. Ожидается открытая игра с обоюдными шансами на голы, но с небольшим преимуществом хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо Минск».

Рекомендованные ставки: