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Прогноз на точный счет матча «Динамо Минск» – «Витебск»: Высшая лига, 3 мая 2025

02 мая 2025 11:00
Динамо Мн - Витебск
03 мая 2025, суббота 15:00 | Беларусь. Высшая лига, 7 тур
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7.2
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо Минск»
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3 мая на стадионе «Динамо» в Минске состоится матч 7-го тура Высшей лиги Беларуси, где местное «Динамо» примет «Витебск». Обе команды имеют по 10 очков, и матч обещает стать настоящим испытанием для амбиций коллективов. «Динамо» стремится закрепиться в верхней части таблицы, а «Витебск» хочет продолжить свою беспроигрышную серию.

«Динамо Минск»

«Динамо Минск» после пяти туров занимает 4-е место, имея 10 очков. Команда забила 9 голов за последние пять матчей, демонстрируя неплохую результативность. Лидер атаки Алексей Гаврилович отметился 3 голами в 13 матчах сезона, что говорит о его важности для построения атак. Минчане выиграли два последних домашних матча с общим счетом 6:2, что подчеркивает их силу на своем поле.

Однако защита команды не безупречна: в трех последних играх команда неизменно пропускала. В среднем «Динамо» пропускает 1 гол за матч за последние пять встреч, что может стать слабым местом в предстоящей игре.

«Витебск»

«Витебск» уверенно смотрится в последних турах и идет на 7-м месте, набрав столько же очков, сколько и соперник. Команда не проигрывает в четырех матчах подряд, забивая в каждой игре. В последних пяти встречах они отличились 11 раз, а это в среднем 2.20 гола за матч – впечатляющий показатель для клуба их уровня.

В обороне «Витебск» играет чуть слабее, пропуская в среднем 1.20 гола за игру. Однако в выездных встречах команда показывает характер, одержав две победы в трех последних гостевых матчах. В атаке стоит выделить сразу несколько игроков, которые делят голевые обязанности.

Факты о командах:

«Динамо Минск»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей
  • В среднем 1.80 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр)

«Витебск»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем 2.20 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр)

Личные встречи
48% (13)
33% (9)
19% (5)
37
Забитых мячей
26
1.37
В среднем за матч
0.96
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо Мн
2 : 1
03.05.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 0
20.09.2024
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо Мн
1 : 1
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Витебск
0 : 0
08.10.2022
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
2 : 1
22.05.2022
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Динамо Мн
3 : 1
24.07.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Витебск
0 : 0
20.03.2021
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
1 : 0
27.09.2020
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Витебск
1 : 1
23.05.2020
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
0 : 2
19.10.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Витебск
1 : 3
01.06.2019
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Витебск
0 : 1
03.11.2018
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Динамо Мн
1 : 1
18.06.2018
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
1 : 4
26.11.2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо Мн
1 : 3
02.07.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Витебск
0 : 2
02.10.2016
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
1 : 0
22.05.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо Мн
0 : 0
21.09.2015
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Витебск
0 : 0
23.05.2015
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Динамо Мн
2 : 0
11.09.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо Мн
2 : 2
20.08.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Витебск
1 : 3
21.05.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Динамо Мн
0 : 2
26.09.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
3 : 1
27.06.2010
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо Мн
1 : 1
28.04.2010
Витебск
Чемпионат Белоруссии, 19 тур
Витебск
2 : 3
19.09.2009
Динамо Мн
Чемпионат Белоруссии, 6 тур
Динамо Мн
2 : 1
06.05.2009
Витебск
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Прогноз на матч «Динамо Минск» – «Витебск»

Обе команды подходят к матчу с неплохой атакующей формой, но с определенными проблемами в обороне. «Динамо» традиционно силен дома, а «Витебск» показывает впечатляющие цифры по результативности. Ожидается открытая игра с обоюдными шансами на голы, но с небольшим преимуществом хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо Минск».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Динамо Минск» – коэффициент 7.20
  • Победа «Динамо Минск» – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Динамо Минск» больше 1.5 – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

7.2
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо Минск»
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Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Витебск Динамо Мн
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