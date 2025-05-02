3 мая на стадионе «Ника» состоится матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» примет «Динамо Киев». Гостей и хозяев разделяет пропасть в турнирной таблице, но каждый из коллективов имеет свою мотивацию: «Ингулец» борется за выживание, а «Динамо Киев» – за чемпионство. Встреча обещает быть напряжeнной, ведь обе команды играют с максимальной самоотдачей в концовке сезона.

«Ингулец»

«Ингулец» занимает 15 место, имея 20 очков после 26 туров. В последней игре команда обыграла «Зарю» со счeтом 1:0. Лидером атаки остаeтся Александр Пятов, забивший 3 мяча в 27 матчах. В последних 5 играх команда забила 2 и пропустила 4 мяча, в среднем 0.40 и 0.80 за матч соответственно. Несмотря на крайне низкую результативность, коллектив показывает улучшение игры в обороне, что подтверждается всего 4 пропущенными мячами за 5 туров. На своeм поле команда старается действовать от обороны, делая акцент на редкие контратаки и стандарты.

«Динамо Киев»

«Динамо Киев» идeт на первом месте, набрав 64 очка за 26 туров. В последнем туре киевляне сыграли вничью с «Шахтeром» (2:2). Лучшему бомбардиру команды Владиславу Ванату принадлежит 18 голов в 34 матчах. В последних 5 матчах «Динамо» забило 13 и пропустило всего 3 мяча – в среднем 2.60 и 0.60 за игру. Команда показывает стабильную игру, забивая в 24 матчах подряд. Подопечные продолжают доминировать в атаке и надeжно действовать в защите, что делает их фаворитом предстоящей игры.

Факты о командах

«Ингулец»

Забивает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

Победа в последнем туре прервала серию из трeх матчей без побед.

Забивает крайне мало: только 2 гола за последние 5 игр.

«Динамо Киев»

Забивает в среднем 2.60 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).

Не проигрывает в 14 последних матчах.

Забивает в 24 последних матчах подряд.

Личные встречи 14% (1) 14% (1) 71% (5) 6 Забитых мячей 19 0.86 В среднем за матч 2.71 2:0 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 1:1 Украина. Премьер-лига, 27 тур Ингулец 0 : 4 Динамо К Украина. Премьер-лига, 12 тур Динамо К 5 : 2 Ингулец Украина. Премьер-лига, 16 тур Динамо К 0 : 2 Ингулец Украина. Премьер-лига, 1 тур Ингулец 1 : 2 Динамо К Украина. Премьер-лига, 4 тур Ингулец 1 : 1 Динамо К Украина. Премьер-лига, 23 тур Динамо К 5 : 0 Ингулец Украина. Премьер-лига, 10 тур Ингулец 0 : 2 Динамо К

Прогноз на матч «Ингулец» – «Динамо Киев»

«Ингулец» предельно мотивирован набрать очки в борьбе за выживание, но атакующие показатели команды оставляют желать лучшего. Даже улучшившаяся оборона вряд ли справится с мощной атакой «Динамо», которая стабильно забивает по 2-3 гола за матч. Гости будут контролировать мяч и давление на чужой половине поля, что приведeт к созданию множества моментов. «Ингулец» попытается сыграть на контратаках, однако киевляне должны уверенно взять три очка.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Динамо Киев».

Рекомендованные ставки: