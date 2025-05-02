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Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Динамо Киев»: Премьер-лига Украины, 3 мая 2025

02 мая 2025 11:24
Ингулец - Динамо К
03 мая 2025, суббота 15:30 | Украина. Премьер-лига, 27 тур
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6.5
Точный счёт: 0:2 в пользу «Динамо Киев»
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3 мая на стадионе «Ника» состоится матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» примет «Динамо Киев». Гостей и хозяев разделяет пропасть в турнирной таблице, но каждый из коллективов имеет свою мотивацию: «Ингулец» борется за выживание, а «Динамо Киев» – за чемпионство. Встреча обещает быть напряжeнной, ведь обе команды играют с максимальной самоотдачей в концовке сезона.

«Ингулец»

«Ингулец» занимает 15 место, имея 20 очков после 26 туров. В последней игре команда обыграла «Зарю» со счeтом 1:0. Лидером атаки остаeтся Александр Пятов, забивший 3 мяча в 27 матчах. В последних 5 играх команда забила 2 и пропустила 4 мяча, в среднем 0.40 и 0.80 за матч соответственно. Несмотря на крайне низкую результативность, коллектив показывает улучшение игры в обороне, что подтверждается всего 4 пропущенными мячами за 5 туров. На своeм поле команда старается действовать от обороны, делая акцент на редкие контратаки и стандарты.

«Динамо Киев»

«Динамо Киев» идeт на первом месте, набрав 64 очка за 26 туров. В последнем туре киевляне сыграли вничью с «Шахтeром» (2:2). Лучшему бомбардиру команды Владиславу Ванату принадлежит 18 голов в 34 матчах. В последних 5 матчах «Динамо» забило 13 и пропустило всего 3 мяча – в среднем 2.60 и 0.60 за игру. Команда показывает стабильную игру, забивая в 24 матчах подряд. Подопечные продолжают доминировать в атаке и надeжно действовать в защите, что делает их фаворитом предстоящей игры.

Факты о командах

«Ингулец»

  • Забивает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Победа в последнем туре прервала серию из трeх матчей без побед.
  • Забивает крайне мало: только 2 гола за последние 5 игр.

«Динамо Киев»

  • Забивает в среднем 2.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Не проигрывает в 14 последних матчах.
  • Забивает в 24 последних матчах подряд.

Личные встречи
14% (1)
14% (1)
71% (5)
6
Забитых мячей
19
0.86
В среднем за матч
2.71
2:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Ингулец
0 : 4
03.05.2025
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Динамо К
5 : 2
03.11.2024
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Динамо К
0 : 2
04.03.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Ингулец
1 : 2
17.11.2022
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Ингулец
1 : 1
18.08.2021
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Динамо К
5 : 0
25.04.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Ингулец
0 : 2
21.11.2020
Динамо К
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Прогноз на матч «Ингулец» – «Динамо Киев»

«Ингулец» предельно мотивирован набрать очки в борьбе за выживание, но атакующие показатели команды оставляют желать лучшего. Даже улучшившаяся оборона вряд ли справится с мощной атакой «Динамо», которая стабильно забивает по 2-3 гола за матч. Гости будут контролировать мяч и давление на чужой половине поля, что приведeт к созданию множества моментов. «Ингулец» попытается сыграть на контратаках, однако киевляне должны уверенно взять три очка.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Динамо Киев».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Динамо Киев» – коэффициент 1.25
  • Индивидуальный тотал «Динамо Киев» больше 1.5 – коэффициент 1.55
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.65
  • Точный счeт: 0:2 в пользу «Динамо Киев» – коэффициент 6.50

6.5
Точный счёт: 0:2 в пользу «Динамо Киев»
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Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Динамо К Ингулец
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