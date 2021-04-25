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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Ингулец
Динамо К - Ингулец: обзор матча 25 апреля 2021
Динамо К
25.04.2021, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
5 : 0
Завершен
Ингулец
4'
И. Забарный
14'
А. Беседин
48'
В. Цыганков
70'
В. Цыганков
82'
Д. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Ингулец
ГОЛ! 5:0!
Д. Попов
Пас отдал
В. Цыганков
82'
81'
Замена
M. Plokhotniuk
️️️️
И. Шевцов
74'
Замена
A. Shchedry
️️️️
D. Yanakov
74'
Замена
N. Sitchinava
️️️️
D. Vasin
74'
Замена
I. Kovalenko
️️️️
А. Козак
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Буяльский
73'
ГОЛ! 4:0!
В. Цыганков
Пас отдал
А. Беседин
70'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
К. де Пена
60'
Замена
В. Шепелев
️️️️
С. Сидорчук
60'
ГОЛ! 3:0!
В. Цыганков
48'
Замена
А. Караваев
️️️️
Т. Кедзиора
46'
Замена
А. Андриевский
️️️️
Н. Шапаренко
46'
45'
+1
Желтая карточка
M. Bartulovic
23'
Желтая карточка
V. Krynskyi
ГОЛ! 2:0!
А. Беседин
Пас отдал
Н. Шапаренко
14'
ГОЛ! 1:0!
И. Забарный
Пас отдал
К. де Пена
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ингулец
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
28
Андрей Коробенко
ЦП
0
A. Semenko
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
9
Mohamed Salem
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
0
D. Vasin
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Ингулец
99
Николай Квасный
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
0
I. Kovalenko
ЦФ
45
A. Shchedry
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
73
Artem Malysh
ЦФ
4-3-2-1
1
Бущан
16
Миколенко
6
Забарный
4
Попов
94
Кедзиора
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
14
де Пена
11
Цыганков
41
Беседин
1-1-1-5
29
Асмелаш
28
Коробенко
10
Козак
9
1
0
4
90
Шевцов
94
Кедзиора
20
Караваев
20
Караваев
94
Кедзиора
10
Шапаренко
18
Андриевский
18
Андриевский
10
Шапаренко
8
Сидорчук
19
Шепелев
19
Шепелев
8
Сидорчук
29
Буяльский
19
Гармаш
19
Гармаш
29
Буяльский
14
де Пена
7
Родригес
7
Родригес
14
де Пена
10
Козак
0
0
10
Козак
77
45
45
77
90
Шевцов
31
31
90
Шевцов
0
0
0
0
Остались в запасе
Динамо К
Ингулец
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
23
Александр Кучеренко
ОП
99
Николай Квасный
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
73
Artem Malysh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Кучеренко
ОП
99
Николай Квасный
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
73
Artem Malysh
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Динамо К - Ингулец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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