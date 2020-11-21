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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Динамо К
Ингулец - Динамо К: обзор матча 21 ноября 2020
Ингулец
21.11.2020, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
15'
Д. Гармаш
80'
Н. Шапаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингулец - Динамо К
90'
+1
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
Д. Гармаш
Замена
М. Шишка
️️️️
M. Bartulovic
84'
82'
Замена
Г. Цитаишвили
️️️️
К. де Пена
80'
ГОЛ! 0:2!
Н. Шапаренко
Пас отдал
Д. Гармаш
Замена
В. Белоцерковец
️️️️
I. Kovalenko
76'
64'
Желтая карточка
И. Забарный
63'
Замена
Б. Вербич
️️️️
В. Супряга
52'
Желтая карточка
Т. Кедзиора
Желтая карточка
Д. Балан
43'
Желтая карточка
А. Козак
38'
20'
Желтая карточка
Д. Гармаш
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гармаш
Пас отдал
В. Буяльский
Желтая карточка
A. Semenko
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
99
Николай Квасный
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
5
Евгений Запорожец
ЦП
1
Bogdan Shust
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ингулец
76
Михаил Шишка
ОП
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
29
Bogdan Litvyak
ЦФ
73
Artem Malysh
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
71
Денис Бойко
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
8
Тудор Балуцэ
ОП
11
Клейтон
ПВ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
3-1-1-5
99
Квасный
28
Павлов
39
Балан
5
Запорожец
10
Козак
0
0
77
0
0
4-3-2-1
1
Бущан
94
Кедзиора
20
Караваев
6
Забарный
16
Миколенко
19
Шепелев
10
Шапаренко
29
Буяльский
19
Гармаш
14
де Пена
20
Супряга
0
76
Шишка
76
Шишка
0
0
29
Белоцерковец
29
Белоцерковец
0
19
Гармаш
8
Балуцэ
8
Балуцэ
19
Гармаш
20
Супряга
7
Вербич
7
Вербич
20
Супряга
14
де Пена
14
Цитаишвили
14
Цитаишвили
14
де Пена
Остались в запасе
Ингулец
Динамо К
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
29
Bogdan Litvyak
ЦФ
73
Artem Malysh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
22
Данил Скорко
ЦЗ
11
Клейтон
ПВ
51
Валентин Моргун
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
71
Денис Бойко
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
29
Bogdan Litvyak
ЦФ
73
Artem Malysh
ЦФ
Остались в запасе
22
Данил Скорко
ЦЗ
11
Клейтон
ПВ
51
Валентин Моргун
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
71
Денис Бойко
ВР
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Ингулец - Динамо К
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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