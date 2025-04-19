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«Санкт-Паули» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 2.25

19 апреля 2025 10:00
Санкт-Паули - Байер
20 апр. 2025, воскресенье 20:30 | Германия. Бундеслига, 30 тур
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2.25
Индивидуальный тотал «Санкт-Паули» больше 1.5 – коэфф 2.25
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20 апреля 2025 года на стадионе ВВК-Арена в Гамбурге состоится матч 30-го тура Бундеслиги между «Санкт-Паули» и «Байером». Обе команды имеют разные цели в чемпионате: «Санкт-Паули» борется за выживание в высшей лиге, в то время как «Байер» сражается за места в еврокубках. Ожидается интересная встреча, в которой встречаются амбиции и жeсткая борьба за очки.

«Санкт-Паули»

После 29 туров «Санкт-Паули» набрал 29 очков и находится на 15-м месте в турнирной таблице. В последних 5 играх команда стабильно забивает (6 голов), но при этом еe оборона имеет определeнные слабости, пропуская в среднем 1 гол за игру. «Санкт-Паули» не проигрывает в 5 из последних 7 матчей, что является хорошим показателем, особенно в свете борьбы за сохранение места в Бундеслиге. Лидер атак команды – Морган Гилавоги, который забил 6 голов в 22 матчах.

«Байер»

«Байер» находится на 2-м месте в Бундеслиге с 63 очками, что подтверждает их амбиции на высокий финиш сезона. В последних 5 играх команда забила 9 голов и пропустила 6. «Байер» не проигрывает в 4 последних матчах, что говорит о стабильности команды. Однако важно отметить, что в недавних играх «Байер» не смог победить «Унион Берлин» (0:0) и «Хайденхайм» (0:1), что свидетельствует о некоторых трудностях на выезде. Тем не менее, Патрик Шик, лучший бомбардир с 23 голами в 40 матчах, остаeтся главным оружием «Байера».

Факты о командах

«Санкт-Паули»:

  • Находится на 15-м месте с 29 очками.
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
  • Лучший бомбардир: Морган Гилавоги (6 голов в 22 матчах).

«Байер»:

  • Находится на 2-м месте с 63 очками.
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
  • Лучший бомбардир: Патрик Шик (23 гола в 40 матчах).

Личные встречи
0% (0)
25% (1)
75% (3)
3
Забитых мячей
6
0.75
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 30 тур
Санкт-Паули
1 : 1
20.04.2025
Байер
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
2 : 1
07.12.2024
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
2 : 1
10.04.2011
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
0 : 1
13.11.2010
Байер

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Байер»

«Санкт-Паули» продемонстрировал способность бороться за очки, особенно на своeм стадионе, где они не проигрывают в 5 из последних 7 матчей. Тем не менее, «Байер» выглядит более стабильным и опытным соперником, который нацелен на победу, несмотря на некоторые трудности в последних выездных играх. Аттрактивный футбол команды и сильная атакующая линия, в лице Патрика Шика, вероятно, приведут к победе «Байера», несмотря на проблемы с обороной.

«Санкт-Паули» наверняка постарается воспользоваться домашним преимуществом, однако оборона «Байера» остаeтся достаточно крепкой, чтобы удержать преимущество и обеспечить победу. Кроме того, обе команды показали тенденцию к тому, чтобы забивать в последних матчах, что делает этот матч результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Байер» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Санкт-Паули» больше 1.5 – коэффициент 2.25
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

2.25
Индивидуальный тотал «Санкт-Паули» больше 1.5 – коэфф 2.25
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Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига
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