20 апреля 2025 года на стадионе ВВК-Арена в Гамбурге состоится матч 30-го тура Бундеслиги между «Санкт-Паули» и «Байером». Обе команды имеют разные цели в чемпионате: «Санкт-Паули» борется за выживание в высшей лиге, в то время как «Байер» сражается за места в еврокубках. Ожидается интересная встреча, в которой встречаются амбиции и жeсткая борьба за очки.
«Санкт-Паули»
После 29 туров «Санкт-Паули» набрал 29 очков и находится на 15-м месте в турнирной таблице. В последних 5 играх команда стабильно забивает (6 голов), но при этом еe оборона имеет определeнные слабости, пропуская в среднем 1 гол за игру. «Санкт-Паули» не проигрывает в 5 из последних 7 матчей, что является хорошим показателем, особенно в свете борьбы за сохранение места в Бундеслиге. Лидер атак команды – Морган Гилавоги, который забил 6 голов в 22 матчах.
«Байер»
«Байер» находится на 2-м месте в Бундеслиге с 63 очками, что подтверждает их амбиции на высокий финиш сезона. В последних 5 играх команда забила 9 голов и пропустила 6. «Байер» не проигрывает в 4 последних матчах, что говорит о стабильности команды. Однако важно отметить, что в недавних играх «Байер» не смог победить «Унион Берлин» (0:0) и «Хайденхайм» (0:1), что свидетельствует о некоторых трудностях на выезде. Тем не менее, Патрик Шик, лучший бомбардир с 23 голами в 40 матчах, остаeтся главным оружием «Байера».
Факты о командах
«Санкт-Паули»:
- Находится на 15-м месте с 29 очками.
- Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
- Лучший бомбардир: Морган Гилавоги (6 голов в 22 матчах).
«Байер»:
- Находится на 2-м месте с 63 очками.
- Забивает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
- Лучший бомбардир: Патрик Шик (23 гола в 40 матчах).
Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Байер»
«Санкт-Паули» продемонстрировал способность бороться за очки, особенно на своeм стадионе, где они не проигрывают в 5 из последних 7 матчей. Тем не менее, «Байер» выглядит более стабильным и опытным соперником, который нацелен на победу, несмотря на некоторые трудности в последних выездных играх. Аттрактивный футбол команды и сильная атакующая линия, в лице Патрика Шика, вероятно, приведут к победе «Байера», несмотря на проблемы с обороной.
«Санкт-Паули» наверняка постарается воспользоваться домашним преимуществом, однако оборона «Байера» остаeтся достаточно крепкой, чтобы удержать преимущество и обеспечить победу. Кроме того, обе команды показали тенденцию к тому, чтобы забивать в последних матчах, что делает этот матч результативным.
Рекомендованные ставки
- Победа «Байер» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Санкт-Паули» больше 1.5 – коэффициент 2.25
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00