20 апреля 2025 года на стадионе ВВК-Арена в Гамбурге состоится матч 30-го тура Бундеслиги между «Санкт-Паули» и «Байером». Обе команды имеют разные цели в чемпионате: «Санкт-Паули» борется за выживание в высшей лиге, в то время как «Байер» сражается за места в еврокубках. Ожидается интересная встреча, в которой встречаются амбиции и жeсткая борьба за очки.

«Санкт-Паули»

После 29 туров «Санкт-Паули» набрал 29 очков и находится на 15-м месте в турнирной таблице. В последних 5 играх команда стабильно забивает (6 голов), но при этом еe оборона имеет определeнные слабости, пропуская в среднем 1 гол за игру. «Санкт-Паули» не проигрывает в 5 из последних 7 матчей, что является хорошим показателем, особенно в свете борьбы за сохранение места в Бундеслиге. Лидер атак команды – Морган Гилавоги, который забил 6 голов в 22 матчах.

«Байер»

«Байер» находится на 2-м месте в Бундеслиге с 63 очками, что подтверждает их амбиции на высокий финиш сезона. В последних 5 играх команда забила 9 голов и пропустила 6. «Байер» не проигрывает в 4 последних матчах, что говорит о стабильности команды. Однако важно отметить, что в недавних играх «Байер» не смог победить «Унион Берлин» (0:0) и «Хайденхайм» (0:1), что свидетельствует о некоторых трудностях на выезде. Тем не менее, Патрик Шик, лучший бомбардир с 23 голами в 40 матчах, остаeтся главным оружием «Байера».

Факты о командах

«Санкт-Паули»:

Находится на 15-м месте с 29 очками.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.

Лучший бомбардир: Морган Гилавоги (6 голов в 22 матчах).

«Байер»:

Находится на 2-м месте с 63 очками.

Забивает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.

Лучший бомбардир: Патрик Шик (23 гола в 40 матчах).

Личные встречи 0% (0) 25% (1) 75% (3) 3 Забитых мячей 6 0.75 В среднем за матч 1.5 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 1:1 Германия. Бундеслига, 30 тур Санкт-Паули 1 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 13 тур Байер 2 : 1 Санкт-Паули Германия. Бундеслига, 29 тур Байер 2 : 1 Санкт-Паули Германия. Бундеслига, 12 тур Санкт-Паули 0 : 1 Байер

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Байер»

«Санкт-Паули» продемонстрировал способность бороться за очки, особенно на своeм стадионе, где они не проигрывают в 5 из последних 7 матчей. Тем не менее, «Байер» выглядит более стабильным и опытным соперником, который нацелен на победу, несмотря на некоторые трудности в последних выездных играх. Аттрактивный футбол команды и сильная атакующая линия, в лице Патрика Шика, вероятно, приведут к победе «Байера», несмотря на проблемы с обороной.

«Санкт-Паули» наверняка постарается воспользоваться домашним преимуществом, однако оборона «Байера» остаeтся достаточно крепкой, чтобы удержать преимущество и обеспечить победу. Кроме того, обе команды показали тенденцию к тому, чтобы забивать в последних матчах, что делает этот матч результативным.

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