19 апреля на стадионе «Арена Львов» в рамках 25-го тура Премьер-лиги Украины состоится матч между «Шахтeром» и «Колосом». Хозяева, занимающие 3-е место в турнире, будут явными фаворитами в этой встрече. «Шахтер» находится в отличной форме и стремится к победе, в то время как «Колос» продолжает бороться за место в верхней части таблицы, но его результаты оставляют желать лучшего.

«Шахтер»

«Шахтер» продолжает уверенно выступать в Премьер-лиге Украины, занимая 3-е место с 53 очками. В последних 5 играх команда одержала 4 победы, забив 12 голов и пропустив 2. Шахтeры имеют лучшую разницу мячей в турнире – 39, и больше всех забивают в чемпионате – 57 голов в 24 матчах. В последних играх они показывают отличные результаты в атаке, но не забывают и о защите, пропуская всего 0.40 гола за игру.Главный бомбардир команды, Георгий Судаков, с 13 голами в 33 матчах продолжает демонстрировать стабильность. Шахтeры уверенно выигрывают свои домашние встречи и выглядят фаворитами в этой игре.

«Колос»

«Колос» набрал 24 очка и занимает 11-е место в Премьер-лиге Украины. В последних 5 играх команда забила 5 голов и пропустила 3. Статистика забитых голов у «Колоса» оставляет желать лучшего – всего 5 голов за последние 5 матчей. Лучший бомбардир команды, Андрей Цуриков, забил 4 гола в 23 матчах, но этого недостаточно, чтобы претендовать на более высокие места в таблице.Однако «Колос» продолжает демонстрировать стабильность в обороне, пропуская в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах. Несмотря на неплохие результаты в защите, команда явно уступает «Шахтеру» в атакующем потенциале.

Факты о командах

«Шахтер»

В последних 5 играх: 4 победы, 1 поражение

В среднем 2.40 гола за игру, 0.40 – пропущенных

Лучший бомбардир: Георгий Судаков – 13 голов в 33 матчах

Забивает в 4 последних матчах

Имеет лучшую разницу мячей в турнире – 39

«Колос»

В последних 5 играх: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

В среднем 1.00 гола за игру, 0.60 – пропущенных

Пропускает в 3 последних матчах

Лучший бомбардир: Андрей Цуриков – 4 гола в 23 матчах

Забивает в 4 последних матчах

Личные встречи 85% (11) 8% (1) 8% (1) 33 Забитых мячей 12 2.54 В среднем за матч 0.92 6:0 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 3:4 Украина. Премьер-лига, 25 тур Шахтер 2 : 4 Колос Украина. Премьер-лига, 10 тур Колос 0 : 1 Шахтер Украина. Премьер-лига, 20 тур Шахтер 3 : 2 Колос Украина. Премьер-лига, 5 тур Колос 0 : 2 Шахтер Украина. Премьер-лига, 23 тур Колос 1 : 3 Шахтер Украина. Премьер-лига, 8 тур Шахтер 3 : 0 Колос Украина. Премьер-лига, 14 тур Колос 1 : 3 Шахтер Украина. Премьер-лига, 14 тур Колос 0 : 0 Шахтер Украина. Премьер-лига, 1 тур Шахтер 3 : 1 Колос Украина. Премьер-лига, 9 тур Шахтер 2 : 0 Колос Украина. Премьер-лига, 4 тур Колос 0 : 1 Шахтер Украина. Премьер-лига, 22 тур Колос 3 : 4 Шахтер Украина. Премьер-лига, 11 тур Шахтер 6 : 0 Колос

Прогноз на матч «Шахтер» – «Колос»

«Шахтер» будет явным фаворитом в этом матче. Команда находится в отличной форме, забивает в каждом матче, и имеет лучшую разницу мячей в турнире. В то время как «Колос» показывает неплохие результаты в обороне, их атака явно не может составить конкуренцию атакующему потенциалу «Шахтера».Ожидается победа «Шахтера», но игра может закончиться с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки