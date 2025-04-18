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«Шахтер» – «Колос»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.32

18 апреля 2025 14:43
Шахтер - Колос
19 апр. 2025, суббота 18:00 | Украина. Премьер-лига, 25 тур
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1.32
Победа «Шахтера» – коэффициент 1.32
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19 апреля на стадионе «Арена Львов» в рамках 25-го тура Премьер-лиги Украины состоится матч между «Шахтeром» и «Колосом». Хозяева, занимающие 3-е место в турнире, будут явными фаворитами в этой встрече. «Шахтер» находится в отличной форме и стремится к победе, в то время как «Колос» продолжает бороться за место в верхней части таблицы, но его результаты оставляют желать лучшего.

«Шахтер»

«Шахтер» продолжает уверенно выступать в Премьер-лиге Украины, занимая 3-е место с 53 очками. В последних 5 играх команда одержала 4 победы, забив 12 голов и пропустив 2. Шахтeры имеют лучшую разницу мячей в турнире – 39, и больше всех забивают в чемпионате – 57 голов в 24 матчах. В последних играх они показывают отличные результаты в атаке, но не забывают и о защите, пропуская всего 0.40 гола за игру.Главный бомбардир команды, Георгий Судаков, с 13 голами в 33 матчах продолжает демонстрировать стабильность. Шахтeры уверенно выигрывают свои домашние встречи и выглядят фаворитами в этой игре.

«Колос»

«Колос» набрал 24 очка и занимает 11-е место в Премьер-лиге Украины. В последних 5 играх команда забила 5 голов и пропустила 3. Статистика забитых голов у «Колоса» оставляет желать лучшего – всего 5 голов за последние 5 матчей. Лучший бомбардир команды, Андрей Цуриков, забил 4 гола в 23 матчах, но этого недостаточно, чтобы претендовать на более высокие места в таблице.Однако «Колос» продолжает демонстрировать стабильность в обороне, пропуская в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах. Несмотря на неплохие результаты в защите, команда явно уступает «Шахтеру» в атакующем потенциале.

Факты о командах

«Шахтер»

  • В последних 5 играх: 4 победы, 1 поражение
  • В среднем 2.40 гола за игру, 0.40 – пропущенных
  • Лучший бомбардир: Георгий Судаков – 13 голов в 33 матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Имеет лучшую разницу мячей в турнире – 39

«Колос»

  • В последних 5 играх: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения
  • В среднем 1.00 гола за игру, 0.60 – пропущенных
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Лучший бомбардир: Андрей Цуриков – 4 гола в 23 матчах
  • Забивает в 4 последних матчах

Личные встречи
85% (11)
8% (1)
8% (1)
33
Забитых мячей
12
2.54
В среднем за матч
0.92
6:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  3:4
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Шахтер
2 : 4
19.04.2025
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Колос
0 : 1
18.10.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Шахтер
3 : 2
08.03.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Колос
0 : 2
27.08.2023
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Колос
1 : 3
28.04.2023
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Шахтер
3 : 0
19.10.2022
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Колос
1 : 3
07.11.2021
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Колос
0 : 0
13.02.2021
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Шахтер
3 : 1
21.08.2020
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 0
15.07.2020
Колос
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос
0 : 1
14.06.2020
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Колос
3 : 4
08.03.2020
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
6 : 0
18.10.2019
Колос
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Прогноз на матч «Шахтер» – «Колос»

«Шахтер» будет явным фаворитом в этом матче. Команда находится в отличной форме, забивает в каждом матче, и имеет лучшую разницу мячей в турнире. В то время как «Колос» показывает неплохие результаты в обороне, их атака явно не может составить конкуренцию атакующему потенциалу «Шахтера».Ожидается победа «Шахтера», но игра может закончиться с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Шахтера» – коэффициент 1.32
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Шахтера» больше 2.0 – коэффициент 1.80

1.32
Победа «Шахтера» – коэффициент 1.32
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Автор: Гроховский Сергей
Украина. Премьер-лига Колос Шахтер
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