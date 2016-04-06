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    Кубок Украины. Заря уничтожает Волынь и выходит в полуфинал

    6 апреля 2016
    Кубок Украины. Заря уничтожает Волынь (5 – 0) и выходит в полуфинал

    Подопечные Юрия Вернидуба в прогулочном темпе отправили пять безответных мячей в ворота луцкой команды (5:0).

    Заря — Волынь 5:0
    Голы: Гордиенко, 20, Петряк, 50, Караваев, 77, 87, Опанасенко 90+1

    Заря: А.Шевченко — Опанасенко, Чечер, Ткачук, Сухоцкий — Гордиенко (Паулиньо, 70), Танковский — Караваев, Липартия (Чайковский, 59), Петряк — Будковский (Безбородько, 63)

    Волынь: Шуст — Богданов, Жунич, Шабанов, Полевой — Горопевшек, Логинов — Герасимюк (Дудик, 71), Кравченко, Мемешев (Никитюк, 88) — Козьбан (Деда, 46)

    Предупреждения: Опанасенко — Горопевшек, Полевой, Жунич, Богданов, Шабанов

    Удаления: Горопевшек, 40, Богданов, 85

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      b.skorik 6 апреля 2016, 16:54

      Заря чемпион!!!

      0
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      Рейтинг: +58

      BlackX 6 апреля 2016, 16:52

      В виду сложившихся ситуаций, у меня одного ощущение, что в заголовке Заря это ракетный комплекс, а Волынь населённый пункт? Оо

      -1
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