Кубок Украины. Заря уничтожает Волынь и выходит в полуфинал

Кубок Украины. Заря уничтожает Волынь (5 – 0) и выходит в полуфинал

Подопечные Юрия Вернидуба в прогулочном темпе отправили пять безответных мячей в ворота луцкой команды (5:0).

Заря — Волынь 5:0

Голы: Гордиенко, 20, Петряк, 50, Караваев, 77, 87, Опанасенко 90+1

Заря: А.Шевченко — Опанасенко, Чечер, Ткачук, Сухоцкий — Гордиенко (Паулиньо, 70), Танковский — Караваев, Липартия (Чайковский, 59), Петряк — Будковский (Безбородько, 63)

Волынь: Шуст — Богданов, Жунич, Шабанов, Полевой — Горопевшек, Логинов — Герасимюк (Дудик, 71), Кравченко, Мемешев (Никитюк, 88) — Козьбан (Деда, 46)

Предупреждения: Опанасенко — Горопевшек, Полевой, Жунич, Богданов, Шабанов

Удаления: Горопевшек, 40, Богданов, 85