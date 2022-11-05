Гимн чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре: слушать официальный гимн ЧМ по футболу

Приближается чемпионат мира в Катаре – главное футбольное событие этого года. И мы на «Бомбардире» по традиции рассказываем все, что с ним связано. Сейчас затронем тему гимна к ЧМ-2022.
И у турнира есть четыре официальных саундтрека.
Почему у ЧМ-2022 есть четыре гимна
Очень просто: ФИФА пытается привлечь различную музыкальную аудиторию к турниру. Для этого составила небольшой плейлист из песен различных артистов, чтобы заинтересовать их поклонников и привлечь внимание тех, кому зашли эти треки.
Есть и официальное объяснение: «Являясь частью обновленной музыкальной стратегии ФИФА, плейлист, состоящий из нескольких песен, как никогда раньше приблизит страстных болельщиков к духу чемпионата мира по футболу».
Автор этого плейлиста – марокканский продюсер Надир Хаят, известный как RedOne. Он отвечал за производство и выпуск всех треков. В одном интервью Хаят утверждал, что внимательно следил, чтобы во всех треках были фрагменты на ведущих языках мира – английском, французском и арабском.
Джанни Инфантино и RedOne
RedOne – знаковая фигура для индустрии футбола. На официальном сайте ФИФА есть четыре рабочих момента, которые рассказывают о его музыкальном вкладе в игру:
- Первый – RedOne выпустил официальный гимн ЧМ-2006;
- Второй – в 2014-м спродюсировал официальный гимн «Реала» «HalaMadrid!»;
- Третий – выпустил официальный гимн ЧМ-2018 в России;
- Четвертый – стал официальным продюсером и «директором по развлечениям» ЧМ-2022 Должность так и указана на сайте.
Сейчас в плейлисте четыре гимна-композиции. Правда, ФИФА не исключает, что у ЧМ-2022 появится больше гимнов – английские медиа пишут, что, возможно, новый треки выйдут прямо во время турнира.
Официальный гимн ЧМ-2022 по футболу
Публикуем по порядку. Предупреждаем: некоторые видео нельзя запустить без перехода на ютуб.
1. Nora Fatehi: «Light the Sky»
В этой песне Фатехи сравнивает футбол с музыкой: «Футбол, как и музыка, – это универсальный язык, за которым страстно следуют. И я видела это своими глазами, где бы я ни путешествовала по миру. Для меня было привилегией сотрудничать с такими увлеченными и талантливыми женщинами, чтобы создать что-то, что прославляет наши корни и радость от чемпионата мира по футболу».
Официальный клип авторы записывали рядом со стадионом «Лусаил». В самой композиции есть строчки, которые призывают к футбольным победам как к звездам.
2. Trinidad Cardona, Davido and Aisha: «Hayya Hayya»
Наверное, один из самых футбольных треков, клип которого показывал момент из истории чемпионата мира. Здесь есть празднование Роже Милла, объятия Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани, реакция Неймара на гол и другие моменты.
Краткий пересказ самой песни: нужно тянуться к самым большим целям, несмотря ни на что – великие победы случаются благодаря усердиям и стараниям.
Нигерийский исполнитель Davido после публикации трека и клипа сказал, что у него были предложения поучаствовать в подготовке к гимну ЧМ-2014, но тогда что-то не сошлось. Представители ФИФА отмечают, что это главная композиция плейлиста.
3. Maître Gims и Ozuna – «Arhbo»
Этот трек, исполняемый на испанском, французском и английском языках с арабским вокалом в припеве, рассказывает о, как наводить мосты и отбрасывать разногласия. Вот комментарий Ozuna:
«Честно говоря, я не могу сказать, кто и как помог мне написать эту песню. И сколько это заняло времени. Могу сказать, что все это было написано от сердца. Здесь нет никаких скрытых смыслов. Я просто говорю: люди должны объединяться все вместе, чтобы стать лучше».
В треке есть одна строчку, которую Gims называет основополагающей: «Нет никакой разницы, где ты: на стадионе или в клубе. Ты уже победитель». В клипе на эту песню можно увидеть стадионы ЧМ-2022.
4. Lil Baby – «The World is Yours to Take»
В клипе на этот трек участвуют Лионель Месси, Неймар и Рахим Стерлинг – Lil Baby выпустил его совместной с производителем пива Budweiser. В треке The World is Yours to Take есть
Сам Lil Baby говорит: «Когда я начал заниматься музыкой в 2017 году, я полностью погрузился в мечту, которая привела меня туда, где я сейчас. Надеюсь, это заставит вас почувствовать, что вы выходите на поле чемпионата мира и делаете шаги к своей мечте, что бы это ни значило для вас».
Фото: Keystone Press Agency, соцсети RedOne