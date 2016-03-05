Камп Ноу (Camp Nou)

Камп Ноу - одна из самых огромных арен в мире. Здесь свои домашние матчи проводит футбольный клуб Барселона. Напомню вам немножко об этом стадионе кое-что интересное...

История



Мысль Франсеска Миро-Санса о постройке новой домашней арены пришла по двум причинам. Во-первых , недостаточная вместимость Camp de Les Corts. Это тот самый стадион на котором Барса проводила свои домашние матчи до Камп Ноу. Вместимость в 60 тысяч человек уже на тот момент показалась не внушительной, да и не всем хватало места на этом скромном стадионе.К примеру , Эмирейтс вмещает 60 355, и там все довольны,ну да ладно.

Во-вторых, из-за главных врагов.Мадридский Реал на тот момент открыл Estadio Chamartín (ныне известный как Сантьяго Бернабеу). Не отставать же .Проект ,кстати, был поручен двоюродному брату президента Барселоны Франсеску Митжансу.

Открытие стадиона состоялось 24 сентября 1957 года.Вообще, стадион должен был носить имя основателя клуба Ганса Гампера, однако, решили взять более нейтральное: Estadio del Club de Fútbol Barcelona. В народе был известен как Камп Ноу ( в переводе «новый стадион»).

На матч открытия приехала польская «Легия» . Матч закончился 4-2 в пользу Барсы,а игрок Эулохио Мартинес забил первый гол в истории нового стадиона. Не смотря на то, что Арену потом будут еще реконструировать несколько раз,вместимость уже тогда была внушительной - 90 000 тысяч.

Кстати,официальное название «Камп Ноу» стадион получил только в 2001 году из-за болельщиков и журналистов привыкших к такому названию,ведь после открытия его официальное название было таковым - Estadio del CF Barcelona.



Перед чемпионатом мира в Испании в 1982 году , Камп Ноу был увеличен до 120 000(!!!) тысяч зрителей. Но в дальнейшим из-за новых правил УЕФА вместимость уменьшилась до 98 тысяч.

На территории стадиона находится музей клуба,и он же самый посещаемый музей в Каталонии.

Понадобиться некоторое время , чтобы обойти его всего. Помимо трофеев футбольного клуба , там есть и трофеи баскетбольной одноименной команды.Особенно музей популярен среди туристов ,приезжающих в Каталонию. Также ,

на «Камп Ноу» проходили главные матчи чемпионатов Европы и Мира, финалы Лиги Чемпионов и даже Олимпийские игры.

Еще, Арена очень здорово используется для концертов разных музыкантов. Так «Камп Ноу» принимал концерты Фрэнка Синатры, Майкла Джексона , Хулио Иглесиаса , Стинга ,популярной группы U2 и других известны музыкантов.



Именно на этом стадионе Барселона пишет свою историю каждые выходные ,показывая свой фирменный футбол .

Побывать на «Камп Ноу» - мечта многих,ощутить ту атмосферу которая царит во время матчей , пожалуй, сильнейшей команды мира последних лет.



Вряд ли конечно, я удивил вас этим материалом , многое из этого известно даже людям ,которые далеки от футбола .

