«Леванте»: надежда не умирает

Репортаж с валенсийского стадиона «Сьюдад де Валенсия», на котором мадридский «Реал» одержал победу над местным «Леванте».

Утром 2 марта Facebook решил напомнить мне о сбывшейся в прошлом году мечте: посещении «Бернабеу». Не прошло и десяти минут, как пришло сообщение от друга: он заболел и предлагал воспользоваться его абонементом. Увидеть мадридский «Реал» спустя ровно год, на этот раз – на стадионе «Леванте».

Я приехал туда заранее, одновременно с автобусом гостей. Публика встречала их спокойно и даже дружелюбно. Такой приём трудно представить на соседней «Месталье», где агрессивный настрой по отношению к сопернику – обычное дело.

Валенсия – город маленький (хоть и третий по численности в Испании), здесь постоянно встречаешь друзей. Вот и в этот раз: за полчаса у радиостанции я увидел пару знакомых и свою преподавательницу.

Лаура – очень активный болельщик «Леванте»: с самого детства ходила на стадион вместе с родителями, а с прошлого сезона к ним присоединились племянница и её муж, который, к слову, раньше футбол терпеть не мог (таких в Испании хватает).

- Как у тебя зародилась любовь к «Леванте»? Это же маленький клуб, ничего не выигрывал…

- Всё пошло от отца: примерно 50 лет назад он переехал из Теруэля в Валенсию, и его ежедневный путь на учёбу проходил через этот стадион, «Ciudat de Valencia». Вот однажды он и решил сходить на игру. С этого всё и началось, а теперь мы еще и акционеры клуба, хотя понятия не имеем, как там обстоят дела с бумагами.

Надо сказать, что руководители «Леванте» ведут очень активную работу по привлечению зрителей на стадион. Практически каждый матч с аутсайдерами клуб устраивает акции для болельщиков, в духе «приведи друга»: владельцы абонементов могут взять дополнительный билет абсолютно бесплатно. Я сам таким способом порядка семи раз ходил на «Леванте». Есть предложения и для пожилых людей: дедушка, купивший абонемент, получает бесплатно до 4-х дополнительных для своих внуков. Благодаря этому средняя посещаемость «Ciudat de Valencia» за последние годы выросла почти в полтора раза – неплохо для команды, которая из года в год борется за выживание.

Один из проходов к стадиону лежит через торговый центр «Arena», в котором есть несколько ресторанов и баров. Там местные и приезжие болельщики дружно распивают пиво. Мадридистов, к слову, приехало очень много. Столичная команда – в лидерах по количеству болельщиков в Испании и имеет внушительную группу поддержки на любом стадионе.

Около популярного у молодёжи бара «100 montaditos» я вижу еще одно знакомое лицо. «Охотник за майками» – так прозвал венесуэльца Франклина Эстевеса Canal+, посвятивший ему несколько репортажей в программе «El día después».

Эстевес занимается коллекционированием футбольных форм, подаренных ему игроками. Стратегия проста: сделать красочный плакат с просьбой, обращённой к определённому футболисту.

- У кого на этот раз попросишь майку?

- Планирую у Матео Ковачича и у Кейлора Наваса, который так много сделал для «Леванте».

- Сколько у тебя их всего? И какие самые ценные?

- Всего 46, и каждая – отдельное воспоминание: приятно, когда такие игроки, как Марсело или Бускетс обращают на тебя внимание. Сегодня, например, я надел тренировочный свитер, который подарил мне Касильяс. Посмотрим, удастся ли пополнить коллекцию.

На стадионе отовсюду доносится аромат жареных сосисок. Если вам скажут, что на испанских стадионах не кормят – не верьте: есть по крайней мере одно исключение. Ужинают в Испании поздно, как раз около 21-22, поэтому люди разделились на тех, кто съел свой «бокадильо» (сэндвич) до игры, во время первого тайма и даже тех, кто терпел до перерыва.

Помимо еды, собравшимся было что обсудить перед матчем: воскресное открытие валесийского праздника «Лас Фальяс», парламентские дебаты по кандидатуре нового главы правительства и, конечно, шансы «Леванте», которые, по их мнению, всё же были.

Местная публика очень тепло встретила Кейлора Наваса и даже аплодировала его удачным действиям по ходу игры. Чувства эти взаимны: после матча вратарь, отстоявший три года на воротах «Леванте», забрал с трибуны в раздевалку какого-то близкого друга.

Матчи «лягушек» с соперником вроде «Мадрида» или «Барсы» не всегда получаются интересными: слишком заметна разница в классе. Последняя победа «Леванте» над «Мадридом» была почти пять лет назад, когда королевским клубом руководил Жозе Моуринью. Но надо отдать должное валенсийцам: первые десять-пятнадцать минут они не просто играли на равных, но даже имели преимущество. С тридцатой минуты события в матче начали стремительно развиваться, и в течение 6-7 минут команды успели отличиться трижды: Роналду под улюлюканье реализовал пенальти, Майораль с помощью штанги и вратаря Мариньо открыл счёт своим голам, а Дейверсон после блестящей передачи Джузеппе Росси сократил отставание в счёте и сохранил интригу в матче.

Правда, второй тайм получился куда менее захватывающим. Словно пробежав марафон в первой половине встречи, команды совсем не оставили сил на вторую. Одни не хотели, другие не могли – примерно так и прошла оставшаяся часть игры. На дополнительных минутах раскрывшийся «Леванте» пропустил контратаку Роналду, отдавшего голевую передачу на Иско, который и установил окончательный счет 1-3.

- Как вам игра? – интересуюсь после матча у прохожей пары.

- В целом сыграли неплохо, всё-таки надо учитывать, что нам противостоял «Мадрид», пусть и со своими проблемами, – анализирует болельщик, – но мы выглядели достойно, показали характер и даже имели небольшие шансы вырвать ничью. Не получилось, а дальше у нас тяжелый календарь…

- У нас он всегда тяжелый, – перебивает его спутница.

- Да, мало шансов, что останемся в Примере, в этом году точно вылетим…

- Ты всегда так говоришь, а мы шестой сезон в Примере. Будем надеяться.