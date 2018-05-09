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Anper
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5
4.7
Голосов:
12
21 ноября 2018
Когда всe рушится, выживает сильнейший
Простой чат для простых чатлан..
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Рейтинг:
4.7
Голосов:
12
Комментарии (39)
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TAGANROG 161
1542826989
Адекватный народ подтягивается потихоньку,а я вот скучаю,мои спят все,а дежурю,жду пока борщ остынет,а то прокиснет,жалко,вкусный борщец получился,а Шахтёр красавцы две ставочки мне принесли.
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7
Спартак10000
1542852381
Доброе утро,коллеги!
Ответить
8
violator20
1542857144
Всем доброе утро! Бразилы молодцы! Удачного дня!
Ответить
7
Skaip_Lisa
1542862344
Примите новенького после баньки?
Ответить
8
leon1968
1542867845
Всем доброго утра! А народ то подтягивается!Не могут без чата-"ломка"начинается!)))
Ответить
7
_Marqella_
1542869161
Здрасьте, только заметила этот Чат для Чатлан, это для забаненных что ли??
Ответить
7
Anper
1542873885
Ромка, а что за вброс там?
Ответить
5
Михайловский Технарь
1542882161
Всем доброго времени суток
Ответить
8
Anper
1542956869
Всем привет!! Пятница, короткий день, завтра выходной!! Не пью.. запасаюсь здоровьем, любимая жена берёт любимых детей и сваливает на рождественскую неделю к любимой тёще)) к этому делу нужно заранее подготовить внутренние органы и внешний банковский счёт))
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6
Chernyi Lis
1542981962
здесь смотрю молчание..и там не лихо..байкот что ли..
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5
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