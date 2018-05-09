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    Чат для Чатлан. Все блоги -

    Чат для Чатлан

    21 ноября 2018
    Когда всe рушится, выживает сильнейший

    Простой чат для простых чатлан..

    Рейтинг: 4.7 Голосов: 12
    Комментарии (39)
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    TAGANROG 161
    1542826989
    Адекватный народ подтягивается потихоньку,а я вот скучаю,мои спят все,а дежурю,жду пока борщ остынет,а то прокиснет,жалко,вкусный борщец получился,а Шахтёр красавцы две ставочки мне принесли.
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    Спартак10000
    1542852381
    Доброе утро,коллеги!
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    violator20
    1542857144
    Всем доброе утро! Бразилы молодцы! Удачного дня!
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    Skaip_Lisa
    1542862344
    Примите новенького после баньки?
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    leon1968
    1542867845
    Всем доброго утра! А народ то подтягивается!Не могут без чата-"ломка"начинается!)))
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    _Marqella_
    1542869161
    Здрасьте, только заметила этот Чат для Чатлан, это для забаненных что ли??
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    Anper
    1542873885
    Ромка, а что за вброс там?
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    Михайловский Технарь
    1542882161
    Всем доброго времени суток
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    Anper
    1542956869
    Всем привет!! Пятница, короткий день, завтра выходной!! Не пью.. запасаюсь здоровьем, любимая жена берёт любимых детей и сваливает на рождественскую неделю к любимой тёще)) к этому делу нужно заранее подготовить внутренние органы и внешний банковский счёт))
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    Chernyi Lis
    1542981962
    здесь смотрю молчание..и там не лихо..байкот что ли..
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