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    Спрыгнул с парашютом за молоком

    20 октября 2018
    Не повторять-ОПАСНО!)))

    Парашютист сходил за молоком, спрыгнув с 29-го этажа

    Необычный способ ходить в магазин.

    В Сети набирает популярность видео, как парашютист выпрыгивает с 29-го этажа своей квартиры в Дубае, чтобы сходить в магазин. 54-летний Стивен Шипмэн смонтировал постановочный ролик, в котором жена говорит, что у них кончилось молоко. Он тут же надевает парашют и выпрыгивает с балкона, затем совершает покупки и возвращается домой.

    Стивен говорит, что записывал много роликов с экстремальным содержанием, но в этот раз решил добавить немного юмора, а заодно и купить молока.

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