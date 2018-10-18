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    Акинфеев-стал студентом

    18 октября 2018
    За вторым высшим

    Акинфеев поступил в магистратуру университета нефти и газа

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев​ поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ) по направлению «Менеджмент».

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    Источник: РИА «Новости»

    Приказ о зачислении опубликован на сайте высшего учебного заведения.

    32-летний футболист зачислен на очно-заочное (вечернее) отделение, на вступительных экзаменах он набрал 78 баллов.

    В 2008 году Акинфеев окончил Московскую государственную академию физической культуры, защитив диплом на тему «Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча».

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