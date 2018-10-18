Акинфеев-стал студентом

За вторым высшим
Акинфеев поступил в магистратуру университета нефти и газа
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ) по направлению «Менеджмент».
Источник: РИА «Новости»
Приказ о зачислении опубликован на сайте высшего учебного заведения.
32-летний футболист зачислен на очно-заочное (вечернее) отделение, на вступительных экзаменах он набрал 78 баллов.
В 2008 году Акинфеев окончил Московскую государственную академию физической культуры, защитив диплом на тему «Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча».