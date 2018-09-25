Бои без правил

Бой Нурмагомедов – Макгрегор

Отец Макгрегора сказал, как закончится бой с Нурмагомедовым

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в первом раунде проиграет ирландскому бойцу Конору Макгрегору, считает отец ирландца Тони Макгрегор.

«Абсолютно уверен, что Конор нокаутирует Хабиба в первом раунде. Другого быть не может – Нурмагомедов не доживет до второго раунда», – цитирует Тони Макгрегора «Рен ТВ».

В онлайн-шоу журналиста Ариэля Хельвани отец Макгрегора заявил, что Нурмагомедов не может сравниться с его сыном «ни в скорости, ни в точности, ни в мощности».

«Думаю, Конор сломает ему череп», – предположил он.

Ранее боец смешанных единоборств из Чечни Хусейн Халиев записал видеообращение с предупреждением ирландскому бойцу Конору Макгрегору.

До этого боец ММА Джефф Монсон прогнозировал, что Хабиб Нурмагомедов «уничтожит» Конора Макгрегора. Сам Нурмагомедов сообщал СМИ, что «просто раздавит» ирландского бойца смешанных единоборств.

Бой Нурмагомедов – Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.