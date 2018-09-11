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    Бои без правил

    11 сентября 2018
    Словесная перепалка

    Тимати высмеял Нурмагомедова

    Тимати упрекнул в двойной морали российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова после его поста о «всяких петушарах».

    «Никто мне, в моей стране, не будет указывать, где давать концерты а где их не давать», – написал Тимати в Instagram.

    Он предупредил о том, что «разжигание межнациональных конфликтов на почве «религиозных соображений» достаточно зыбкая почва в 2018» году, и что это преследуется по закону.

    «Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего, и не ругайтесь матом. А пока вы все это не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко-нравственную мораль, вы выглядите смешно в глазах собственной же аудитории, для этого достаточно почитать комментарии под вашими же собственными публикациями», – отметил он.

    Тимати также сказал, что всегда уважительно относился к спортсменам, но «грань перечеркнута». При этом он пожелал Нурмагомедову удачи в бою с Макгрегором.

    Ранее Тимати опубликовал видеообращение к Нурмагомедову.

    Нурмагомедов пообещал, что «каждая тварь ответит за свои слова», а в обращении к мужчинам Дагестана сказал, что за будущее республики в ответе только они, «а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят».

    До этого певец Егор Крид и Тимати раскритиковали его одобрение отмены концерта в Дагестане.

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