Предатели

Белорусские болельщики скандировали кричалку с Майдана

В Сети появилось видео, на котором белорусские болельщики скандируют «Кто не скачет – тот москаль» на матче сборных Белоруссии и Сан-Марино в Минске.

Группа болельщиков на трибунах с файерами и фанатскими шарфами прыгает и кричит под барабаны «Хей, хей, кто не скачет – тот москаль». Видео опубликовано «Радио свобода» в Twitter.

Это произошло на минском стадионе «Динамо» во время матча группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Белорусии и Сан-Марино. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу команды Белоруссии.

«Кто не скачет – тот москаль» – одна из кричалок, используемых украинскими националистами, звучала на Майдане.