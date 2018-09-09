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    Футбол

    9 сентября 2018
    Предатели

    Белорусские болельщики скандировали кричалку с Майдана

    В Сети появилось видео, на котором белорусские болельщики скандируют «Кто не скачет – тот москаль» на матче сборных Белоруссии и Сан-Марино в Минске.

    Группа болельщиков на трибунах с файерами и фанатскими шарфами прыгает и кричит под барабаны «Хей, хей, кто не скачет – тот москаль». Видео опубликовано «Радио свобода» в Twitter.

    Это произошло на минском стадионе «Динамо» во время матча группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Белорусии и Сан-Марино. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу команды Белоруссии.

    «Кто не скачет – тот москаль» – одна из кричалок, используемых украинскими националистами, звучала на Майдане.

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