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Киев рассказал о реакции УЕФА на бандеровский лозунг на форме сборной Украины

Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко в эфире телеканала «Футбол 1» заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально разрешил нанести на новую форму национальной команды надпись «Слава Украине».

«ФФУ обратилась к УЕФА, получила одобрение и разместила надпись «Слава Украине». Мы получили добро, такой слоган в поддержку нашей сборной, одобряется», – сказал он, передает «Главком».

Во вторник ФФУ представила новую форму национальной сборной, на обратной стороне которой появилось бандеровское приветствие «Слава Украине». Также в этот день украинский президент Петр Порошенко внесв парламент страны законопроект, которым предложил сделать лозунг «Слава Украине!» новым воинским приветствием.