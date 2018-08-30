Умер Иосиф Кобзон

Умер Иосиф Кобзон

В четверг, 30 августа, на 81-м году жизни скончался народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, сообщили российские СМИ и позднее подтвердили родственники артиста.

Первым о случившемся сообщило издание «Комсомольская правда» в Twitter.

Позже уход артиста из жизни подтвердила помощник супруги певца. «Иосиф Давыдович скончался», – сказала она ТАСС.

Родственники Кобзона также подтвердили радиостанции «Говорит Москва» смерть артиста.

Сообщения о смерти Кобзона также появились в микроблоге в Twitter сайта Вести.Ru. «Скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон. Ему было 80 лет», – говорится в сообщении.

В Госдуме также подтвердили смерть Народного артиста СССР, передает РИА «Новости».

Место и время прощания с артистом станет известно позднее.

Последние 13 лет жизни Кобзон боролся с раком. В последнее время регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста. В июле он был переведен в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц, тогда же он был подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких.