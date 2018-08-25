Самый короткий бой

В США боксер выиграл поединок на первой секунде боя

Забавный эпизод случился на одном из боев на турнире Premier Boxing Champions в Миннеаполисе (штат Миннесота, США).

В поединке тяжеловесов между американцем Кертисом Харпером (13−6, 9 KO) и нигерийцем Ефе Аягбой (6−0, 5 KO) была зафиксирована очень быстрая победа.

Бой, рассчитанный на шесть раундов, начинался стандартно и ничто не предвещало сенсации. Но, как только прозвенел гонг, американец демонстративно ушел с ринга и покинул зал.

В итоге Харпера дисквалифицировали, а боксеру из Нигерии была присуждена победа.

Точные причины «побега» неизвестны. По информации журналистов, американец покинул ринг из-за того, что ему «мало заплатили за бой и не проявили должного уважения.

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