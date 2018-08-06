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    Агентство новостей Все блоги -

    Коррида

    6 августа 2018
    Дебил

    Украинец в шутку вручил другу гранату без чеки

    В украинском городе Днепр (переименованный Днепропетровск) во время бытового конфликта мужчина вручил своему товарищу гранату и выдернул чеку, сообщили в пресс-службе национальной полиции области.

    В сообщении на сайте ведомства говорится, что украинец изо всех сил пытался удержать спусковой механизм боеприпаса и звал на помощь, на место прибыли сотрудники полиции, взрывотехники и скорая.

    Ближайший квартал был оцеплен. Один из стражей порядка обхватил руки мужчины с гранатой, чтобы тот случайно не выронил ее и не сработал запал. Кроме того, руки мужчины обмотали скотчем, чтобы предотвратить случайный взрыв.

    Гранату изъяли, и выяснилось, что, несмотря на внешнюю схожесть с гранатой Ф-1, она не имела взрывчатого вещества.

    Полицейский спецназ задержал украинца, который вручил своему другу гранату без чеки. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

    В июне в результате взрыва гранаты в ночном клубе «Луна» в городе Сумы на Украине пострадали семь человек.

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