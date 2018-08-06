Мошенничество

Известная букмекерская сеть оказалась прикрытием для крупнейшего подпольного казино

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников московской букмекерской конторы «Росбет» за незаконную организацию азартных игр, доход от которых составил не менее 100 млн рублей, сообщили в СКР.

Уголовное дело заведено дело в отношении учредителя ООО «Росбет» Александра Миронова, генерального директора этой же организации Александра Фролова, а также еще 16 лиц. Их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенном организованной преступной группой, передает ТАСС.

По данным следствия, не позднее марта 2017 года Миронов и Фролов в Москве «организовали незаконную деятельность по проведению азартных игр вне игорной зоны» с использованием игрового оборудования и интернета. Отмечается, что их деятельность была направлена на извлечение дохода в особо крупном размере.

«По предварительным данным, за период функционирования игрового процесса преступным сообществом извлечен доход на сумму не менее 100 млн рублей», – сообщили в ведомстве.

17 фигурантов, включая Александра Фролова, задержаны. Фролов и еще один из обвиняемых помещен под домашний арест, с остальных 15 соучастников взята подписка о невыезде. Учредитель фирмы Миронов находится в федеральном розыске.