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    Почему лучше не катать мяч у своей штрафной

    12 мая 2018
    Курьезный гол в матче чемпионата Нижегородской области по футболу. ФК Семенов(Семенов) – Шахтер (Арзамас)

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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