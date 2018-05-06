Почему «Локомотив» стал чемпионом

У победы много отцов, а поражение – сирота.



Этот вынесенный в подзаголовок афоризм применим в данном случае не только к тренеру команды-чемпиона Юрию Павловичу Семину, но и к тем, кто, начиная с 26 тура, объясняет нам механизм успеха «Локомотива», и тем, кто будет объяснять по итогам сезона. Когда же будущее чемпионство было не столь очевидно, провидцы помалкивали. Первым из около-медийных персон, указавших на «Локомотив», был, видимо, экс-форвард сборной СССР Сергей Андреев, заявивший еще в феврале: «В «Спартак» не верю, а железнодорожники уже чемпионы». Но остальные признанные эксперты с птичьими фамилиями, которых так не любил их коллега Перетурин, в основном подчеркивали тактическую отсталость команды и клеймили ретрограда-тренера.

Василий Уткин сравнивал «примитивный футбол» Палыча с дисковым телефоном, а сильнейшим тренером (айфоном?) считал Валерия Карпина. Петербургский эксперт-комментатор Орлов образно сравнивал движение семинской команды со старым паровозом, которому далеко до «Сапсана». Тимур Журавель язвительно обыгрывал в Instagram ретро-стиль, предложенный президентом Геркусом на экранах стадиона, и его же ноу-хау – гостевую игру с пермским «Амкаром» в Черкизове. Да что там говорить об этих матч-тв-шниках, если даже прагматичные букмекеры после 16 тура давали «Локомотиву» шансов на чемпионство всего лишь 27%! Команда к этому времени уже оторвалась от основных преследователей соответственно на 3, 6 и более очков.

Если же вспомнить всех уважаемых знатоков футбола, которые обещали, что Семина догонят и перегонят, у нас не хватит времени на ознакомление с их доводами. Одно перечисление имен займет много места: Владимир Пономарев, Александр Бубнов, Юрий Гаврилов, Валерий Рейнгольд, Роман Трушечкин, Сергей Герасимец…

Впрочем, такая массовость не означает, что причины, по которым «Локомотив» стал чемпионом, будут названы неправильно, скорее наоборот, при разбросе мнений вероятность единичного попадания в цель велика. К тому же есть достаточно много осторожных знатоков футбола, которые только за пару туров до чемпионства озвучили свое мнение.

Но я хочу ознакомить читателя со своим видением вопроса, и оно в корне отличается от объяснения Гинера о судейских подарках в виде игры 11 на 10.

Начну издалека, со времени прошлогодней четвертьфинальной кубковой встречи «Локомотива» с «Тосно». Мне тогда думалось, что назревает небольшая сенсация (хотя в Кубке РФ вылет более маститого клуба уже давно не сенсация). Однако тот матч «Локо» выиграл 1:0, гол забил Алексей Миранчук. Кроме него играли Виталий Денисов, Янбаев, Майкон, Михалик… Иных, как говорится, в команде нет, а прочие далече от основного состава. Уже в том 17-м году основу определяли другие футболисты.

В игре «Локомотива» смутно просматривалась некая вертикаль, о которой мечтал Капелло. Этот знаменитый, но не вполне справившийся со своей задачей тренер сборной считал, что средненькая команда может на равных играть с сильными соперниками, но в ней необходимо иметь минимум четырех сильных специалистов в каждой линии: вратаря, защитника, хавбека и форварда. В семинском «Локомотиве» 2017-го года уже были вратарь Гилерме и полузащитник Фернандеш. Играл защитник Чорлука тоже из топовых, но постоянные травмы не давали ему отбегать весь сезон. С форвардами была неувязка, и как раз перед встречей с «грозой авторитетов», каким является «Тосно», неожиданно для всех подоспел наконечник, отсутствовавший в сборной Капелло, – Ари из «Краснодара».

В общем, картина вырисовывалась осторожно-оптимистичная: вместо Чорлуки уже наигрывался Кверквелия, а к новому сезону стараниями спортивного директора Штоффельхауса вдруг практически ниоткуда был вытащен перуанец Фарфан, заменивший сдувшегося Ари. К этим четырем фамилиям (Гилерме, Кверквелия, Фернандеш, Фарфан) остается добавить опорника Игоря Денисова – и вертикаль, вокруг которой будут нарастать Миранчуки и, наоборот, обрезаться Самедовы, Шишкины и прочие забракованные Семиным персонажи, готова.

Если сравнивать весь состав «Локомотива» с составами команд-конкурентов по линиям, станет понятен скептицизм большинства экспертов: у «Спартака» сильнее атака, у «Краснодара» средняя линия, в защите по фамилиям сильнее всех «Зенит» ( особенно с еще не травмированными Мамманой и Ивановичем), да и ЦСКА, испытывающий сегодня проблемы, на флангах превосходит переделанных в защитники Игнатьева с Рыбусем. Что касается Гилерме, то львиную долю игрового времени в первом круге он отдал заменившему его Коченкову – вратарю не столь уверенному на выходах и часто пропускающему дальние удары. И все же этот шестой в РФПЛ по стоимости состав успешно сражался с главными претендентами на золото.

Если же в процессе чемпионата из обозначенной выше вертикали выпадало хотя бы одно звено в лице полевого игрока, «Локомотив» неизбежно терял очки, какая бы команда ему ни противостояла. С «Уфой», «Рубином», «Тосно» в первом круге не играл Фарфан. («Амкар» – самый неудобный соперник «Локо» – отдельная тема).

Во втором круге потери были серьезнее, от Фернандеша со сломанным ребром до дисквалифицированных Денисова и Кверквелии. Когда же удалось снова собрать всех в одну «колонну», игровые связи и физическая форма были частично утрачены, так что с нетерпением ожидающие чемпионства болельщики «Локо» пережили валидольную концовку с незапланированными потерями.

Нельзя сказать, что и входящая в вертикаль четверка вышеназванных «мушкетеров» была во всем сильнее конкурентов из других команд, у каждого есть свои слабости: Фернандеш тихоходен, Фарфан, конечно, супер-универсал, но не чистый наконечник, Денисов малопродуктивен с первым атакующим пасом, а Кверквелия в отличие от здорового Чорлуки не столь техничен. И тем не менее всех их объединяет одно качество, в котором «Локо» превосходит остальных – психология.

У нас о психологии говорят, когда кто-то кого-то догоняет или когда недоброжелатели пытаются лишить уверенности тренерский состав и игроков перед важными играми. Все это мы видели на финише сезона, когда на место «Шпалыча» вдруг стали претендовать коучи, а через «Спорт-Экспересс» и прочие желтые издания пошли косяком свидетели кальянных посиделок и избитые Тарасовым спартаковские болельщики.

Но тут речь о другой психологии, в нашем случае – менталитете «сбитых летчиков», которым дали еще один шанс взлететь. Эти люди острее переживают поражение и больше хотят победить, чем те, кто не испытал кризисов. Юрий Палыч тонко уловил психологическое состояние «возвращенцев», сделав ставку прежде всего на них, а не на более молодых, физически сильных партнеров. То есть, поначалу Семин послушно претворял в жизнь идею президента Геркуса, омолаживая состав еще не готовыми для большой игры доморощенными футболистами, но по мере продвижения к финишу поговорка про косу и камень все более подходила к отношениям тренера с менеджментом. В своем прогнозе (https://bombardir.ru/blogs/405-Dolgosrochnyy-prognoz) я говорил, что если «Локомотив» вдруг не станет чемпионом, то виной тому будут внутренние конфликты. То, что они есть, угадывалось между строк в интервью, а под занавес сезона Семин напрямую брякнул о «пятой колонне»; и пусть позже этот неосторожный спич завуалировали, убеждая нас, что тренер имел в виду журналистов, глядящих в рот иностранным тренерам, осадочек, как говорится, остался.

Однако странным образом басня о Лебеде, Щуке и Раке отобразилась в ином ракурсе. В железнодорожном клубе противоречия не то чтобы сглаживались, но образовывали некую систему противовесов, когда каждый тянет в свою сторону, но все равно работает на пользу команде. Штоффельхаус подписывает бесплатных и растренированных игроков, Геркус напирает на массовость и свою спортшколу, для Семина на первом месте спортивный принцип без оглядки на финансовую и педагогическую стороны, а все вместе это ведет к успеху.

Тут уместно вспомнить Гоголя: «Птица-тройка, куда летишь ты?». В том смысле, что надолго ли руководителям хватит взаимопонимания и желания поступиться своей идеей ради одной общей цели? В будущем сезоне с этим же бюджетом и практически этим же составом придется играть в Лиге Чемпионов, испытывая большее, чем ныне, сопротивление во внутреннем чемпионате, и каждая неудача будет восприниматься через призму внутриклубных разногласий.

И разногласия эти – очень серьезная проблема, которая вряд ли разрешится так же успешно, как в нынешнем сезоне.

