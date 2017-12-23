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    Перед матчем

    23 декабря 2017
    Милан:Аталанта

    Милан : Аталанта
    Сегодня в 20:00
    Ели кто-то смотрел прошлою игру между Вероной и Миланом, то согласится со мной, что у Милана полнейший бардак в обороне,хотя при защитниках с такими именами это казалось бы не совместимым.Недавняя смена тренера, возможно одна из причин такой игры.А вот у Аталанты в этом сезоне все складывается удачно.
    Уверенный выход из группы в плей-офф Лиги Европы, скажем не совсем с легкой группы. Да и во внутреннем чемпионате,команда играет, ну скажем, «веселый, зрелищный футбол». Стоит только вспомнить последние три игры.
    Думаю и сегодня Аталанта отличится, возможно и не один раз

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