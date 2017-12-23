Перед матчем

Милан:Аталанта

Милан : Аталанта

Сегодня в 20:00

Ели кто-то смотрел прошлою игру между Вероной и Миланом, то согласится со мной, что у Милана полнейший бардак в обороне,хотя при защитниках с такими именами это казалось бы не совместимым.Недавняя смена тренера, возможно одна из причин такой игры.А вот у Аталанты в этом сезоне все складывается удачно.

Уверенный выход из группы в плей-офф Лиги Европы, скажем не совсем с легкой группы. Да и во внутреннем чемпионате,команда играет, ну скажем, «веселый, зрелищный футбол». Стоит только вспомнить последние три игры.

Думаю и сегодня Аталанта отличится, возможно и не один раз