Вопрос. Почему «Локомотив» может не стать чемпионом?

Сезон РФПЛ 2017/2018 начался довольно обычно.

С первых трех туров вперед вырвался явный и ожидаемый лидер «Зенит», компанию ему составили две темные лошадки, грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив», – две команды, чье сопровождение казалось недолгим. И действительно, у же с 6-го тура «Ахмат» ушел в крутое пике, а к группе лидеров присоединился обескровленный «Ростов».

За шесть следующих туров «Зенит» вдруг подхватил ничейную болезнь и позволил «Локомотиву» приблизиться на расстояние двух очков.

Затем «Локо» проиграл «Уфе» и, казалось, вернулся к своему привычному графику, медленно и верно сползая в середину турнирной таблицы.

Но тут грянул матч в Питере, где хозяева получили три увесистых оплеухи от фееричного Фарфана, забившего два гола и отдавшего одну голевую передачу.

С 15-го тура «Локомотив», чуть споткнувшийся в матче с ЦСКА, уже не отдавал своего неожиданного лидерства.

Все вышеописанное выглядит правдивым, интрига чемпионата налицо, и все же… придется опровергнуть этот красочный расклад.

На самом деле «Локомотив» не сопровождал, не возвращался к прошлогоднему графику и не вырывался вперед с середины чемпионата, а шел ровно по-семински, отбирая очки у прямых конкурентов и раздавая их аутсайдерам, но не проваливаясь и не возносясь. В цифрах это выглядело так: за первые 6 туров одна ничья и один проигрыш (аутсайдеру «Тосно») = 13 очков. За вторые 6 туров одна ничья и один проигрыш «Амкару» = 13 очков. Еще 6 туров – ничья и проигрыш, все те же 13 очков. В итоге мы видим, что интригу и перемены в таблице организовали конкуренты «Локомотива», прежде всего «Зенит», а сам железнодорожный клуб железно выдерживал график, не отклоняясь ни на одно очко.

Теперь посмотрим, что получится, если Семин будет продолжать в том же духе после зимней паузы набирать очки, не ускоряясь и даже отдавая очки конкурентам в лице «Спартака» и «Зенита». За четыре весенние игры продолжающегося шестиматчевого отрезка «Локомотив» может себе позволить один проигрыш и одну ничью – весомую фору. Воображаю, как оживится весь пишущий бомонд, объявляя интригу чемпионата вернувшейся. Но на деле это будет всего лишь внешняя оболочка событий, потому что в финальных шести матчах вряд ли кто-то помешает команде из Черкизова так же отдать стабильно-потерянные четыре балла и с 65-ю очками занять первое место.

При этом теоретически конкуренцию «Локомотиву» может составить «Спартак». Может, если не потеряет больше четырех очков в оставшихся десяти играх (что очень сомнительно, если учесть, что играть придется с отчаянно борющимися неудобными аутсайдерами вроде «Амкара» или «Тосно» и «автобусными» середняками типа «Рубина»). При этом, в случае выигрыша дерби с лидером с разницей в два мяча «Спартак» может позволить себе набрать равное количество очков с «Локомотивом» – он выйдет на первое место исходя из результатов личных встреч. Ситуация для красно-белых напоминает решение задачи с двумя неизвестными учеником, привыкшим решать примеры только с одним неизвестным. Как правило, без посторонней помощи он этого не осилит. Но о посторонней помощи чуть ниже…

Еще более сомнительно, что на первое место по итогам сезона выйдет «Зенит», поскольку составители календаря подарили ему в концовке график по нарастающей сложности: в 25-м туре не распыляющийся на еврокубки «Краснодар», в 28 – ЦСКА, в 29 – прямой конкурент «Локомотив», у которого к тому же надо выигрывать с разницей минимум в три мяча. Потеря всего-то двух очков отодвигает команду Манчини (надеемся, что она так и останется командой Манчини, а не Гвардиолы, Клоппа или какого-то еще приглянувшегося Фурсенко тренера) – на второе-третье место.

Что касается ЦСКА, однажды удивившего нас резким спуртом пару сезонов назад (напомню, что находясь после 14-го тура с отставанием в 11 очков от лидера армейский клуб в итоге тогда стал чемпионом), то в такое счастливое повторение событий верят только истовые поклонники красно-синей команды.

Наконец, о посторонней помощи.

Из всех видов неспортивного влияния на результат наиболее популярным считается судейское вмешательство. В этом плане у «Локомотива» все нормально, – как заметил особо любимый спартаковцами эксперт Червиченко, всесильный серый кардинал Сухина просто подмял под себя не только российский судебный корпус, но даже и судейство в еврокубках, обеспечив российской команде первое место в группе.

Менее популярной в среде болельщиков считается тема допинга, хотя, по-моему, как минимум два чемпионства были получены как раз с помощью применения запрещенных препаратов. Но при нынешней ситуации поголовных проверок да еще в преддверии чемпионата мира вряд ли кто из конкурирующих тренеров или президентов пойдет на столь радикальный шаг по улучшению физических кондиций.

И наконец, наиболее достойной темой считается теория заговора: в «Локомотив» заслан Игорь Денисов для развала команды изнутри, затем он получил подкрепление в лице питерского засланца Геркуса, наконец, ввиду абсолютной непробиваемости железнодорожных позиций, откуда-то издалека приехал спортивный директор Штоффельхаус.

Смех смехом, но если мы оглянемся назад, то обнаружим, что внутренние разногласия в черкизовском клубе действительно частенько отодвигали команду на далекие от первого места позиции. В 2005 году президент РФПЛ Мутко «выдернул» тренера только что ставшей чемпионом команды для спасения сборной, отчаянно пытавшейся зацепиться за путевку на чемпионат мира. Помнится, ни сборная, ни «Локомотив» от такого мудрого решения не выиграли.

В 2006 за два или три тура до конца чемпионата президент «Локомотива» Валерий Филатов принял не менее странное решение уволить главного тренера борющейся за золото команды. Вместо ожидаемого толчка к пьедесталу получилась хорошая подножка – «Локомотив» с трудом выбрался на третье место, что в те времена считалось неудачей.

Наконец, приснопамятный 2014 года, когда очередной соискатель чемпионства тренер Кучук за пару туров до конца чемпионата получил мощную «поддержку» от президента Ольги Смородской, не вовремя начавшей сокращать финансовые аппетиты пришедших из «Анжи» звезд.

Итак, если «Локомотив» не возьмет в этом сезоне золото, то виной тому будет скорее всего подковерная игра сильных мира сего.

Намедни промелькнула информация: в структуру клуба влился советник президента Федерации гандбола России Илья Казаков, которого болельщики со стажем помнят еще комментатором, втихую подтапливающим за ЦСКА. Болеть за ЦСКА и работать на его конкурента – не столь уж редкое явление, особенно если вспомнить, что сначала Казакову прочили место руководителя департамента по связям с общественностью, которое ныне занимает бывший «спартач» Андрей Бодров. Затем Казакову нашли должность директора по маркетинговым коммуникациям, что наталкивает на мысль: не человека искали на место, а место выбирали под нужного человека. Чем же так заинтересовал президента Геркуса гандбольный специалист?

Хотел бы ошибиться, но лично я Казакова позиционирую, как второго человека после Уткина, который может сравнить тренера Юрия Семина со старым телефоном. Иначе говоря, Геркус, возможно неосознанно, закладывает мины в ту трещину, что наметилась в отношениях между ним и легендой «Локомотива». Когда это оружие сработает, бог знает, поклонникам железнодорожной команды остается надеяться, что не ранее оставшейся части чемпионата.

Но если по ходу пьесы в черкизовском театре на стене висит ружье, весь прошлый опыт подсказывает нам, что оно в конце концов выстрелит.