Форест Грин Роверс – клуб разрушающий стереотипы

Стадион городка Нейлсуорт с населением в 5800 человек, освещается и снабжается электроэнергией через солнечные батареи и ветряные турбины. Животная пища в меню отсутствует.

Forest Green Rovers

Команда, в меню которой нет мясного. Команда, поле которой удобряется морской водорослью







По коридору из раздевалки выходят футболисты на поле под шум острых шуток и клацание шипов бутс об бетонные полы. Впервые в Лиге с самого основания в 1889 году. Герои клуба, первопроходцы. В целом все это не выглядит чем-то революционным и из ряда вон выходящим. Дела в клубе идут свои чередом. Менеджер Марк Купер растягивается в своем спортивном костюме. Среди конусов и манишек хлопает и подбадривает футболистов Том Хьюилин, тренер по физподготовке. На стадионе «Нью Лон» с 6:30 утра заботливо хлопочет по газону главный агроном клуба Адам Уитчелл; весь прошлый вечер до работы он бесцельно слонялся по дому. Скоро с кухни начнет доноситься звук жарки картофеля, бургеров и наггетсов. Дольше всех за «Форест Грин» выступает Дейл Беннетт. «Это место уникальное. Никогда прежде в своей карьере ничего подобного не видел», – говорит он. Дейл с трепетом вспоминает о недавнем триумфе в финале плей-офф Национальной Конференции на Уэмбли.





27-летний Беннетт является воспитанником «Уотфорда», играл в «Брентфорде», «Уимблдоне». «Там, откуда я родом, все куда-то спешат. Жизнь большого города. Приезд сюда открыл мне глаза на многие вещи, я очень изменился», – добавляет он. Дейл смог преобразить свою диету.

«За последние несколько недель я полностью стал веганом», – говорит Беннетт. «Раньше я без проблем ел мясо. Сейчас же я сфокусирован на соблюдении диеты и выступлениях на поле. Пока ни разу не проскочила мысль «Хочу курятинки» или что-то такое».

Городок Нейлсуорт с населением в 5800 человек скоро станет самым маленьким городом из всех, что когда-либо принимал матчи Лиги. «Мы на седьмом небе», – берет слово Тим Барнард, болельщик клуба, историк клуба, – «Это какой-то сон, просто мечта. Двадцать лет назад мы о таком боялись подумать. Тридцать лет назад это звучало бы как глупый, неуместный анекдот». В первой главе книги Тима Барнарда о клубе «Something to Shout About» приведены слова Марка Купера: «Не сказать, что это такое уж футбольное место. Центральный Котсуолдс, среди лесов и холмов. На краю самого ничего. Так что мы здорово повеселимся, когда к нам приедут такие большие клубы, как «Ковентри», «Суиндон», «Ноттс Каунти».







«После завоевания промоушна мы устроили вечеринку, на следующий день вернулись в город. Вообще, при таком раскладе, в городе все увешано флагами, царит праздник, восторг. У нас же не было ничего!.. Ни одного фаната «Форест Грин Роверс». Немного чуднó. А вот уже вечером на стадионе трибуны были полны. Словно по звону колокола все вдруг появились». Как Дейл Винс пришел в клуб в 2010 году и стал его владельцем. «Я руковожу компанией Ecotricity. Компания базируется в Страуде. Клуб сам находится недалеко от нас. Он тогда переживал очень трудные времена. Люди из клуба вышли на меня, попросили о финансовой помощи, чтобы клуб смог продержаться в межсезонье». «Меня познакомили с этим прекрасным местом и с прекрасными людьми, живущими в нем, и я решил, что я должен помочь. Клубу больше 120 лет, это серьезно и значимо, так что помогать ему будет очень хорошо и правильно. Был дан старт». Тут мистер Винс сделал небольшую паузу и сказал: «Это было словно попасть в зыбучие пески». «Форест Грин» избежали краха.

Дейл Винс после школы десяток лет жил в автобусе в дали от всех, путешествовал, генерировал электроэнергию с помощью самодельной ветряной мельницы. Он не просто вложил деньги в клуб. «Я мог отстраниться ото всего этого и наблюдать, как все рушится, но мы привнесли свои ценности в клуб и, таким образом, вообще в мир футбола», – говорит он.

Стадион освещается и снабжается электроэнергией через солнечные батареи и ветряные турбины. Животная пища в меню отсутствует. Клубную эмблему подправили. На форме появились зеленые полосы. Органическая трава, биоразлагаемая сетка ворот, есть специальное оборудование, перерабатывающее дождевую воду. На спинах игровой формы красуется логотип Общества охраны морской фауны.





Клубный персонал, отвечающий за газон стадиона состоит из Адама Уитчелла и робота. «Мы называем его травобот», – говорит Уитчелл. «Это автоматизированная газонокосилка, работающая на энергии солнца и ветра, управляется по GPS со спутника. Она ездит по полю в каком хочет направлении – я ей не управляю – и срезает верхушку травы. За три дня она полностью заканчивает работу над поляной». Адам подпитывает траву экологически чистыми и безопасными шотландскими жидкими морскими водорослями. «Удивительными вещами мы здесь занимаемся. Я очень горд быть частью этого», – говорит агроном. Взглянув на клубный ресторанчик, Уитчелл добавил: «Если б я мог так готовить, был бы веганом». На «Нью Лоун» вы можете приобрести себе чай, кофе, колу, чипсы с соусом карри, вегетарианские бургеры и тот самый «Пирог Q» из соевого молока с поджаренным луком-пореем. Всю эту вкусноту готовит Эм Фрэнклин. Здесь же и фахитас, и супы, и куча пирожных. Все своими руками. «Когда мы узнали об исключении мяса из меню, я подумал, что это шутка, но еда здесь сегодня на самом деле отличная», – говорит Тип Барнард. Шеф-повар Эм Фрэнклин с душой относится к своему делу. «Еда – моя страсть. Мне нравится изучать и ее влияние на здоровье человека», – говорит она. «Масса людей наполняет себя множеством добавок и химикатов, так что организм проводит добрую половину времени, только выясняя, что в него попало.

У всех стереотип о том, что вегетарианство – это питаться только салатом, чечевицей и морковью. Это не так. Еще люди настолько привыкли к тому, что нечто можно пихнуть в микроволновку и нажать кнопку. Очень неправильно, что все чаще на этом делается акцент. Давайте принимать радость от здоровой пищи, ведь что посеешь, то и пожнешь».







«О да, над нами посмеиваются», – говорит Марк Купер, – «Из-за всей этой истории с органикой, вегетарианством к клубу относятся несколько враждебно. Когда фаны гостей не могут заказать себе тот же стейк, начинается балаган, кричалки «Где сосиски в тесте!?». В «Форест Грине» сталкиваются с некоторыми сложностями логистического характера. Все, за что платит клуб, должно быть «веганским», доставляется ли это на клубную базу или же в отель, когда команда на выезде. Однако тут стоит кое-что отметить. «Коллеги из других клубов спрашивают, как нам удается доставлять игрокам столько протеина. Мы отвечаем, что, во-первых, никому не воспрещено вне работы питаться, чем душе угодно, и, во-вторых, организм может осилить за один присест лишь определенное количество протеина. К тому же и в растительной пище его хватает», – говорит Том Хьюилин. Что касается бюджета, в «Форест Грин Роверс» стремятся к финансовой самодостаточности и развитию молодых игроков. Недавно клуб закрыл сделку по продаже Итана Пиннока в «Барнсли» за 500 тысяч фунтов стерлингов. Главный тренер Купер – приверженец прогрессивного, комбинационного футбола. Кстати, сын Купера, Чарли, играет под руководством отца в центре полузащиты. Менеджер отмечает, что каждое подписание воспринимается как «культурный шок». Персональная задача Марка Купера – побеждать в футбольных матчах. Глобальный план клуба в целом – переезд на «Эко Парк». «Эко Парк» – строящийся комплекс на 100 акрах земли, предполагающий создание 4 тысяч новых рабочих мест и обогащение местной экономики на сумму около 300 миллионов фунтов ежегодно. Согласно проектам, стадион будет построен почти полностью из дерева.





Актуальнее сегодня рассуждать не о том, что Лига даст «Форест Грину», а о том, что «Форест Грин» даст Лиге. В частности, нас ждет возвращение «Эль Глосико» – дерби с «Челтенем Таун». «Несколько лет назад мы себе установили планку – попасть и закрепиться в Чемпионшипе. Это реально.», – говорит Дейл Винс. У кого-то после всей этой истории от удивления глаза на лоб лезут. Да будет так. «Сопротивление бесполезно, как в Стар Треке», – продолжает Винс, – «Вот такие у нас принципы, и мы им следуем. Вот, что важно для нас. Так же важно, как и отстаивать что-либо в этой жизни и обладать индивидуальностью». Оригинал статьи находиться в The Times

За этой удивительной командой ты можешь следить здесь, подписавшись на блог!



