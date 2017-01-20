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    сборы

    20 января 2017
    2 день Маур и братуха

    Маурисио и Промес работают на сборах (фото)

    Защитник «Спартака» Маурисио и полузащитник «Спартака» Квинси Промес на своих страницах в Instagram (Маурисио, Промес) продолжают делиться фотографиями со сборов нашей команды в Абу-Даби.

    Источник: fanat1k.ru
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