«Асториана №2»

длительный переход ЛУИЗА АДРИАНО

Да,ладно?

Наконец это свершилось-Луиз Адриано наконец-таки стал игроком Московского Спартака,давайте оценим этот переход.

Плюсы.

1)Ну,конечно же это адаптированность к Восточной Европе

2)Спортивная злость(о чем свидетельствует его отказ от поездки в Китай)

3)Скорость(рывки,бег на короткой,длиной дистанциях)

4)Пластичность

Минусы

1)Игра головой(хотя ,насмотревшись на Зе Луиша ,этот пункт можно при желании и к плюсам отнести)

2)Реализация(хотя в Италии вообще в принципе нелегко забивать, а тем более в Милане,где конкуренция очень высокая)

3)Возраст(тут многие согласятся,но наверняка найдутся те, кто скажет что к 30 многие только раскрываются

Вывод:

С самого начала,еще до его перехода я скептически относился к этому трансферу,но в целом если забыть невзрачный Милан,то этот переход усилит конкуренцию Зе Луишу и в целом подстегнет его,так что как говорится «будем посмотреть»