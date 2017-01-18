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    «Асториана №2»

    18 января 2017
    длительный переход ЛУИЗА АДРИАНО

    Да,ладно?

    Наконец это свершилось-Луиз Адриано наконец-таки стал игроком Московского Спартака,давайте оценим этот переход.

    Плюсы.

    1)Ну,конечно же это адаптированность к Восточной Европе

    2)Спортивная злость(о чем свидетельствует его отказ от поездки в Китай)

    3)Скорость(рывки,бег на короткой,длиной дистанциях)

    4)Пластичность

    Минусы

    1)Игра головой(хотя ,насмотревшись на Зе Луиша ,этот пункт можно при желании и к плюсам отнести)

    2)Реализация(хотя в Италии вообще в принципе нелегко забивать, а тем более в Милане,где конкуренция очень высокая)

    3)Возраст(тут многие согласятся,но наверняка найдутся те, кто скажет что к 30 многие только раскрываются

    Вывод:

    С самого начала,еще до его перехода я скептически относился к этому трансферу,но в целом если забыть невзрачный Милан,то этот переход усилит конкуренцию Зе Луишу и в целом подстегнет его,так что как говорится «будем посмотреть»

    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 20 января 2017, 00:02

      Удачи Адриано в нашем клубе

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