Эммануэль Эменике

какова вероятность возвращения *людоеда*

Вот уже несколько дней в интернете появляется информация о возвращении бывшего нигерийского нападающего Московского Спартака Эммануэля Эменике. Ну что ж я вижу в этом переходе(если он состоится,на что я очень сильно надеюсь) много плюсов:

1)он уже адаптирован к нашей лиге и нашей стране,адаптация не займет много времени

2)он достаточно хорошо себя проявил себя в этм сезоне в Турции(10 матчей-3 гола,и 3 голевые передачи)

3)я думаю у него еще осталась мотивация доказать,что рано его списали со счетов в Фенере

4)самому Спартаку просто кровь из носу нужен игрок который умеет забивать,и готов это сделать здесь и сейчас

5)Потрясающая игра корпусом

6)пушечный удар

Ну ,а к минусам можно разве ,что отнести характер,но я думаю это вообще не проблема,так ,как в Турции Эменике не давали играть,а в Спартаке он будет играть значительно больше,потому,как в Мельгарехо я так понимаю веры больше нет

Вывод:этот переход добавит вариативности в атаке и в отсутствии ЗЕ Эммануэль думаю ,пусть и не так качественно ,но заменить его сможет,а там кто знает,может эта замена и вовсе окажется езамтной и мы получим 2 забивных нападающих.Так,что будем посмотреть как говорится я за его приход обеими руками и ногами,а что думаете вы ?