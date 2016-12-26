От Бранко до Хагена

Блог «Мысли в слух» вспоминает самых неординарных легионеров в истории РПЛ. Они отмечались не только игрой на поле, но и смешными выходками.

1) Бенуа Ангбва– Почти выучил Русский язык, за время выступления в России. С 2006 по 2014 «пахал» газоны нашей страны. Во всех командах, который выступал ( Крылья, Сатурн, Анжи, Ростов) был любимцем болельщиков. За свой яркий характер. После каждого матча, благодарил трибуны за поддержку, а они с вою очередь «сыпали» на него свои аплодисменты. В народе получил прозвище «Максимка», за то что, уж очень сильная любовь была у Бенуа с местными болельщиками.

2) Серж Бранко– Камерунский футболист, выступал в России в период с 2005 по 2007 год. За это небольшое время, успел получить угрозы( в виде пистолета) в период выступления за «Крылья». Также во время матча с «ЦСКА» садился на мяч, прямо во время атаки своей команды. За что получил в лицо от Даниэля Карвальо, а чуть позже был дисквалифицирован на несколько игр.

3) Эктор Бракомонте– Этот кудрявый футболист оставил яркий след в истории футбольного клуба «Москва», и всего Российского футбола.За время выступления у нас в стране успел выучить Русский язык.Во всех клубах из России, в которых он играл ( Москва, Терек, Ростов) становился одним из лучших бомбардиров. Многие из мячей забивал своей прекрасной шевелюрой.

4) Баффур Гьян– Этот простой парень из Ганы, оставил след в нашем футболе во многом благодаря своим кульбитам после забитых мячей.За 4 года в России, так и не сумел раскрыть весь свой футбольный потенциал, а на него ведь возлагали большие надежды( даже больше, чем на его звездного брата).Кстати во многом из-за его ног, пошла на нет карьера Войцеха Ковалевски в России.

5) Квинси Овусу-Абейе– Когда в 2006 году в «Спартак» приехал футболист лондонского «Арсенала» Квинси, все ждали много голов от этого парня. А не деле оказалось, что приемы мяча у него даже не слишком получаются. Он кстати сейчас до сих-пор выступает на профессиональном уровне.После «Спартака» в его списке значатся более 10 команд, и не в одной из них, он толком не смог освоиться.

6) Веллитон– Еще один «ломатель» вратарей в нашем футболе...Долгое время являлся лучшим бомбардиром( среди легионеров) в нашем футболе. Но больше к сожалению запомнился стычками с Игорем Акинфеевым( два раза) , и Владимиром Габуловым.

7) Режиналь Горо– Самый «редкий» легионер в нашем футболе. Потому что родом он из далекой страны под названием– Гаити.Выступал за два Российских клуба( Крылья, Ростов). Но чем-то кроме как своими яркими прическами отметится не смог...

8) Уинстон Паркс– Очень техничный парень из Коста-Рики в своё время выступал за «Сатурн» и «Локомотив».Забил за 3 года в России 13 мячей. Но большинство болельщиков запомнили его бешеную скорость, хоть сейчас соревнуйся с Гаретом Бейлом.

9) Исо Каньенда– Один из лучших легионеров в истории Ростовского футбола. Многие болельщики со стажем, до сих пор вспоминают его добрым словом.Хоть после «Ростова» в его карьере был еще »Локомотив», «Камаз» и «Ротор», Динамо из Брянска...В них он нечем особенным не отмечался.На берегах Дона провел 64 встречи и забил 11 мячей.

10) Эрик Хаген– Закончим мы наш список, «брутальным» легионером, который выступал за «Зенит».Провел в Питере 3 года, и стал чемпионом России в 2007 году. Большинство болельщиков помнят две лысины в нашем футболе( Мэтью Бутт не оказался в нашем рейтинге) и Эрика. Он всегда отмечался самоотверженной игрой до последних минут.Даже 3 мяча забить успел в России.Кстати он отмечал, что однажды, у нас в стране принял участие в договорном матче...