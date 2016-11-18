Роман Ерёменко, футболист или наркоман...

Статья и обсуждения скандала с употреблением кокаина футболистом футбольного клуба «ЦСКА». Роман Ерёменко... «Диверсант» подставивший свой клуб или заигравшийся «мальчик», которому не оправданные деньги, вскружили голову.

Скандал с атакающим полузащитником московского профессионального клуба ЦСКА получил огромную огласку среди поклонников, болельшиков, фанатов, противников и ненавистников футбольного клуба.

Наверное перво-наперво стоит разобраться с личностью Романа и попытаться понять мотив, умысел и цель его действий.

Роман Ерёменко, финский и российский футболист, атакующий полузащитник российского ЦСКА и сборной Финляндии. Чемпион Украины, двукратный обладатель Суперкубка Украины, обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, чемпион России. Футболист года в Финляндии 2011 и 2014 годов, выступающий в клубах российской премьер-лиги с 2011 года

Сын советского футболиста Алексея Ерёменко. В три года вместе с отцом переехал в Финляндию, в город Пиетарсаари В 2003 году получил финское гражданство, сохранив российское.

В связи с ситуацией образовавшийся вокруг Ромы с употреблением последним кокаина негативно скажется и не без того не безупречной репутации футбольного ЦСКА и всего российского чемпионата в целом. Мало того, что футбольный ЦСКА не воспринимают как достойного соперника в еврокубках последние несколько лет, так и еще сам Роман своим поступком, показал, что персонал клуба работает из вон рук плохо. Мало того, что прошло с момента матча сыграно в первом туре Лиги чемпионов, который прошел не много, ни мало 13 сентября 2016, два месяца, после которого игрались несколько туров национального чемпионата и все той же Лиги Чемпионов, ни у кого не возникло даже мысли о том что с футболистом происходит, что-то не то. Персонал не проявлял интереса к состоянию игрока, к его форма и поведению, тренер Слуцкий не понятно вообще чем занимался, а он как ни кто другой контактировал или должен был контактировать с игроками больше других ничего не заподозрил. Как в таком случае тренер может называться тренером команды, которую считают, одной из лучших в чемпионате России по футболу, последние несколько лет. Складывается мнение, что на тренировки и на игры ЦСКА можно приходить вообще под чем угодно, все равно персонал клуба ничем не занимается, кроме подсчёта собственной зарплаты, которую они получают так же не заслуженно как и многие игроки сборной России и клубов.

Роман не только в очередной раз доказал, что контроля в российском футболе нет ни на каком уровне и что можно делать все что угодно. Первым это доказал Егор Титов, который был отстранен от футболой деятельности за употребления бромантана.

Мало того, что наш чемпионат по футболу не может порадовать своим качеством, интересом, уровнем игроков и исполнителей так еще и очередной скандал с употребление наркотиков. Единственной что вызывает интерес к нашему чемпионату, это не оправданные суммы зарплат в контрактах игроков. Если разобраться с таким моментом как прибыль от футбола, которая включает в себя продажу прав на показ чемпионата, реализацию футбольной экипировки и атрибутики для болельщиков, полу-пустые трибуны стадионов, возникает вполне конкретный и закономерный вопрос: «Откуда берутся деньги, которые клуб платит игрокам по контрактным обязательствам?» Если для Англии, Испании или Германии, обсуждение подобных вопросов можно назвать оскорблением имиджа клубов, то для России, это то что называется «Не объяснимо, но факт»!