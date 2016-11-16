Обзор матча Россия-Румыния

15.11.16 сборная России проводила свою очередную контрольную игру, где команде Станислава Черчесова пришлось играть против сильной сборной Румынии!!!

Кадыров попросил сборную России выиграть, Акинфеев стал лучшим и многое другое о матче Россия-Румыния. Матч между сборными России и Румынией проходил в Грозном, на главной арене Чечни «Ахмат-Арена».В Преддверии матча было много отрицательных отзывов о игре национальной команды. Такие выводы были сделаны по матчу, который проходил 10 ноября в Дохе против национальной сборной Катара. Многие даже не предполагали о её существовании, но она есть!!! За 1 час до игры против румын Станислав Черчесов огласил стартовый состав и из него можно было понять, что тренерский штаб снова идет на риск и проводит ротацию команды. За полтора года до домашнего Мундиаля национальной команде удается нагнать то. что было потеренно при Леониде Слуцком. Фабио Каппело и других тренерах, которым не удавалось порадовать всех хорошими результатами. С самого начало игры инициатива перешла в руки хозяев поля и опасный момент возник у ворот Пантилимона уже на 3-ей минуте, но при ударе Александра Самедова мяч попал в ногу Эрика Бикфалви. Моменты продолжали возникать, но голевыми их вряд ли можно назвать. Очень низкой реализацией моментов показали себя румыны. Несколько хороших моментов возникала у ворот Игоря Акинфеева, но мяч удивительным образов не хотел влетать в наши ворота. Опасный момент создал Александр Самедов на 43-ей минуте, пробив со штрафного. Мяч пролетел в опасной близости от штанги, но прыжок вратаря Пантилимона потряс больше. По итогам первого тайма зрители голов не увидели, но увиденное оставляло надежду на веру в победу. В перерыве произошла ключевая замена: вместо Юрия Жиркова на поле вышел Магомед Оздоев. Игра кардинально не изменилась, но процесс постепенно стал идти в лучшую сторону для россиян.И этот успех пришел к нам на 92-ой минуте, когда Магомед Оздоев прорвался до штрафной, отдал продольную передачу в цент штрафной, где Александр Кокорин пробил в вратаря, но на добивании сыграл тот же Оздоев. Шансов, чтобы сравнять счет не оставалось, так как сразу после разведения мяча в центре Алексей Кульбаков(Беларусь) дал финальный свисток. 1:0-именно такой счет был на табло после окончания матча.Все стали поздравлять друг друга, но отдельный праздник был у Оздоева и Акинфеева, где первый забил свой дебютный гол за национальную команду, а Игорь Акинфеев стал лучшим за всю историю вратарем России\СНГ\СССР, сыграв свой 45-й матч на ноль, обогнав великого Рената Дасаева. Именно так можно было описать игру. Для вас самое интересное готовил Евгений Краев.До скорых встреч!!!