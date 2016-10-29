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    Пресс-конференция Луиса Энрике

    29 октября 2016
    Луис Энрике: «Травмы — часть футбола.

    Пресс-конференция Луиса Энрике Луис Энрике: «Травмы — часть футбола. Я не думаю, что Перес имел какие-то серьезные намерения, когда Иньеста получил травму» «Важно то, что игроки могут переключиться, побыть со своей семьей и делать, что захотят» «Я говорил с фитнес-тренером и эти выходные не повлияют на физическое и психологическое состояние игроков» «У 10 игроков было 4 выходных? Обычно у них нет такой возможности, поэтому я решил исправить это» «Команда, которая наберет наибольшее количество очков, в конце выиграет титул. Остальное — спекуляции прессы» «Много травм? Мы стараемся заботиться о игроках, но у них много игр и перелетов и футбол — это контактный вид спорта» «Единственное, что сейчас отсутствует у Алькасера — это голы. Я прошу Пако сосредоточиться на игре. А голы придут» «Кто заменит Иньесту? Я выбрал того, кто, по моему мнению, идеально подойдет на эту роль» «Я не буду использовать травмы в качестве оправдания. К тому же у нас есть вторая команда. Нам по силам выиграть следующий матч» «Арда получил ушиб на лодыжке. Посмотрим, сможет ли он сыграть в завтрашнем матче» «Рафа и Яспер тренировались с общей группой. Посмотрим на их состояние завтра» «Я в восторге от всех игроков из команды Б, которые тренируются с нами» «Мне нечего добавить о президенте Ла Лиги, я поддерживаю заявление клуба. Мы привыкли к этим высказываниям» «Мы постараемся больше владеть мячом создавать шансы»

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