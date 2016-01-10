Почему Денису Черышеву нужно уйти из Реала?

Почему в Реале Денису ничего не светит? попробуем разобраться

Реал прославился в первую очередь не выращиванием доморощенных футболистов - это факт, который, безусловно, известен каждому. Да, можно вспомнить пример Касильяса и Рауля, но больше в современной истории этого клуба не было "звездных воспитанников". Можно возразить этому, сказав про пример Коврахаля, но он, если кто не знает, пришел в Реал из немецкого Баера, хорошо зарекомендовав себя там, а не на родине. Грядущим летом, судя по всему, в Реал вернется Альваро Мората, который до перехода в итальянский Ювентус, ничем особенным так и не запомнился, хоть и привлекался к играм основной взрослой команды. Денис, безусловно, очень талантливый молодой человек, который правильно относится с своему делу (не то, что некоторые наши сборники). Особенно хочется выделить то, что даже при наличии малого количества игрового времени, Денис стабильно показывает хороший уровень игры. Особенно непонятно недавнее заявление нового главного тренера реала - Зинедина Зидана, что никто из команды в зимнее ТО не уйдет. Особенно обидно это на фоне нашего главного героя, которому в предверии чемпионата Европы, особенно, если он, по крайней мере пока, твердый сборник, так необходимо игровое время. Зидан, естественно знает ситуацию Дениса и, думаю, не решится намертво закапывать такой талант. Поэтому, предположу, что до конца ТО Дениса отправят в другой клуб за игровой практикой. Конечно в идеале, было бы замечательно видеть Дениса в анлгийской премьер лиге, она идеально подходит для таких трудолюбивых игроков. Но реальность состоит в том, что Дениса мы можем увидеть либо в Вильяреале или же в Севилии, где работает Черышев старший, и то, если Зидан передумает. Исходя из вышеупомянутого, можно сделать вывод, что слова Зидана о нежелании отпускать Дениса в другой клуб являются уткой. Уж очень странным кажется тот факт, что Дениса не хотят отпускать за игровой практикой, учитывая то, что он даже в заявку Реала на игру попадает крайне редко.