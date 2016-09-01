Страсти по Витселю. Несколько причин, почему «Зенит» ошибся, не дав бельгийцу уйти

С момента открытия трансферного окна, ходили активные слухи о переходе Витселя в европейский клуб. В итоге, отказ «Зенита» в трансфере в последний момент. Блог «Веселый футбол, или негативное мнение», разбирается, почему «Зенит» не прав

Теперь Витсель не помощник на поле

Конечно, можно много рассуждать о том, что Витсель профессионал, и он должен с высоко поднятой головой отрабатывать свой контракт, до следующего трансферного окна как минимум. Да, в Твиттере он написал, что жизнь продолжается. Но... Думаю, то насколько Витсель хотел перейти в другой клуб и не особо желал выкладываться за «Зенит», было наглядно показано в первых матчах чемпионата. Теперь же, после того, как человек уже согласовал контракт с «Ювентусом», а в последний момент, его не иначе как кинули, желания играть за «Зенит» это явно не прибавит. Да, он будет тренироваться, играть без особого желания, но все это дабы сохранять форму, ну и что бы в клубе не последовало санкций, но выкладываться на поле, играть в полную силу, я уверен, Витсель не будет.

Трансферная цена

Контракт Витселя заканчивается в 2017 году, то есть в зимнее окно, его в любом случае придется продавать, если не хотят потерять бесплатно, ведь он ясно дал понять, что новый контракт с «Зенитом» подписывать он не собирается. Да и о сумме выше 5-7 миллионов говорить точно не приходится, что в разы ниже предложенного «Ювентусом» сейчас, а после того, как поступил «Зенит», не факт, что много клубов захотят связываться с питерцами зимой, а не подождут до лета и заберут бесплатно. В общем по деньгам, сине-бело-голубые точно теряют, причем сумму, на которую была проведена почти вся трансферная компания лета.

Хватает центральных полузащитников

У «Зенита» хватает центральных полузащитников: Хави Гарсия, Маурисио, Юсубов, Рязанцев, Файзулин, в принципе не плохо игравший в «Ростове» Могилевец, который кстати, вообще был отзаявлен. Понятно, что все они Витселю по уровню уступают, но не факт, что будут хуже не особо мотивированного бельгийца. «Зенит» не играет в ЛЧ, а с группой ЛЕ и национальным чемпионатом, должен справляться и этим подбором игроков, без Витселя.

Странно

Как уже уточнялось, у «Зенита» достаточно центральных полузащитников, а вот с центральными защитниками есть проблемы. При этом Гарая, на котором, по моему глубокому убеждению, держалась вся оборона, отпустили не особо задумываясь. Ломбертс уже давно не тот, и уйти в это окно хотел не зря, о том насколько нестабилен Нету, можно отдельную статью писать, Новосельцев хорош, но не Гарай, не по опыту, не по навыкам, да и в новый клуб еще надо вписаться. Так почему потеря Витселя стала бы страшнее потери Гарая?

Пятно на имидже клуба

Источник «Sky sport» сообщает, что представители «Ювентуса» находились в ярости после срыва трансфера Витселя. Оно и понятно, Юве хотел укрепить центр поля, и если бы «Зенит» сразу дал понять, что не будет продавать Акселя, возможно итальянцы успели бы пошуршать на трансферном рынке, и найти кого то другого. Но петербуржцы оборвали все в последний момент, да и когда все уже было согласовано. Вряд ли «Зенит» сделал себе хорошую рекламу в Европе.

Не по-человечески

Витселя можно понять. Ему 27 и уровень «Зенита» и РФПЛ он давно перерос. Осталось не так много времени, для того что бы выйти на новый уровень, и выиграть трофеи куда более значимые, чем чемпионат России. Да и Ювентус, по 10 раз не предлагает. «Зенит» же, и Луческу в частности, понять сложно. Неужели за весь трансферный период, нельзя было подписать игрока на позицию Витселя, а делать это в последний момент? Ну не подписали, но как я уже говорил, «Зенит» этим составом и без Витселя, до зимы мог решать свои задачи. И опять же повторюсь, когда человек прошел медосмотр, согласовал контракт, взять и тормознуть его, это свинство. Видимо Мирча Луческу забыл, как однажды из «Шахтера» бразилец Матузалем, попросту сбежал в «Сарагосу». Ждем повторения истории?