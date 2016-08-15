Не убавит, не прибавит?

Лимит. Избитая тема. Категоричное мнение Мутко, и бесконечное число просьб, уставших от лимита болельщиков, об его отмене. Но как сказал Виталий Леонтьевич в одном интервью: «Отмена лимита ничего не убавит и не прибавит.» Так ли это?

В последнем интервью президента РФС в одной известной передаче, как раз детально разбирался вопрос лимита на легионеров. Виталий Леонтьевич частенько путался в словах, несуразно отвечал на неудобные вопросы, иногда от того, что он говорил, откровенно «попахивало» бредом. В общем, если не углубляться в это интервью, кто еще не видел, при желании посмотрит сам, (главное берегите мозг, что бы не закипел от несуразицы), но в общем главная мысль такая – лимит не мешает и не прибавляет.

Ну что же, давайте попробуем разобраться, если лимит по словам самого Мутко, не мешает и не прибавляет, то почему бы не попробовать его отменить? Ведь он и правда не приносит никаких видимых плюсов, не на клубном уровне, не на уровне сборной. А последний наш успех, на Евро в 2008, был достигнут футболистами, которые закреплялись в своих клубах и состоялись как игроки в годы, когда лимита еще не было и в помине. Как минимум я бы посмотрел на отмену лимита, с точки зрения того, что это моментально собьет спесь с наших зазнавшихся «звезд», начнут потихоньку уменьшаться их неоправданно жирные контракты, за место в основе своего клуба придется попыхтеть, побегать, побиться за место в основе, за счет того, что у тебя российский паспорт в старт уже не пролезешь. Конкуренция, никогда не мешала развитию, а наоборот. Ведь сейчас как получается, отечественным футболистам, достаточно просто быть лучшими среди своих соотечественников, и это уже гарантия хорошего контракта и места в составе. После ЧЕ 2016, очень много было разговоров, вот посмотрите на Исландию, Венгрию и т.д., как они не имея сильного состава бились за свою страну и показали отличный футбол. Но дело ведь не только в этом, а в том, что им есть еще за, что играть, а именно показать себя, засветиться, выбить более хороший контракт, перейти в клуб посильнее. И это очень сильно отличает их от наших, которым это не нужно, они знают, что дома есть теплое место в основе, контракт, да такой, что ни в одном середняке ведущих лиг Европы, такого им не предложат, а гранд их все равно не пригласит. Они особо и не стремятся. А зачем? У них ведь и дома все есть, ну для чего переезжать в Европу, где и оклад меньше, да и конкуренция больше в разы. Там ведь будешь плохо играть, сядешь на лавку, на паспорт никто не будет смотреть. С отменой лимита, все бы действительно изменилось, возможно поднялся бы уровень именно нашего клубного футбола. Если говорить о перспективах именно отечественного футбола, то возможно сразу это плоды бы и не принесло, ведь наши звездочки не знают как играть в условиях жесткой конкуренции. Но впоследствии, уверен, свои плюсы это бы принесло, потому что был бы смысл расти, развиваться, бороться. И ладно если бы при пресловутом лимите, у нас каждый год появлялись молодые отечественные футболисты в чемпионате, но ведь нет этого, хотя ведь не все так безнадежно казалось бы, юношеские сборные нашей страны за последние годы не раз выстреливали. Есть одно – но, затем из этих сборных в клубах премьер лиги, в последствии играют один, два игрока. К примеру в той же Испании, Италии, Германии, кстати наши юноши и эти сборные обходили, до клубов Примеры, Серии А, Бундеслиги доводят по 6-8 футболистов молодежки. В этих странах, кстати лимита нет. Есть хорошая школа, система, которой у нас нет и в помине. И лимит здесь не причем, так в чем же его смысл? Кстати за последние 10 лет, наши юноши два раза выиграли, и один раз были в полуфинале ЧЕ, но много ли из тех победителей сейчас реально играет в сборной, ответ нет. И лимит им не помог.

Итог

Отмена лимита не даст немедленных результатов в развитии отечественного футбола, да и в последствии конечно не решит главных проблем, толковой системы довода талантливых футболистов до мастеров не выведет и новых футбольных академий не построит. Но определенные сдвиги в положительном направлении отмена, все же принесла бы. Очень жаль, что товарищ Мутко, видеть этого не хочет.