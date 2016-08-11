Выбрали, наконец-то.. И не того, как всегда

История с выбором главного тренера российской сборной благополучно завершилась. Вместе с ней рухнули болельщицкие надежды на успешное выступление хозяев первенства на мундиале 2018.

Заранее следует оговориться, что под удачным выступлением сборной подразумевается, естественно, не борьба за чемпионство или даже медали, а просто игра команды, по причине отсутствия звёзд собраной из нормальных крепких ребят, не успевших оборзеть от незаслуженно получаемых миллионов, и готовых отдать все силы без остатка на футбольном поле за страну, честь которой им предстоит защищать на домашней арене, под руководством наставника, которому бы они всецело доверяли и беспрекословно подчинялись.Такой и представлялась команда, которую бы возглавил Курбан Бердыев. Многие были уверены, что именно этот человек, беззаветно преданный футболу и чьи команды сотворили не одно чудо на футбольных полях,.возглавит российскую сборную. Увы, надежды не оправдались. По непонятным пока причинам на эту должность назначили Станислава Черчесова. Победа руководимой им в прошлом первенстве Польши Легии, показалась нашим далёким от понимания футбольных дел руководителей РФС слишком уж большим успехом. Что там Бердыев со своим Ростовом.... Второе место добытое людьми месяцами не получающими зарплату в сотаве беззвёздного клуба, выступающего в первенстве страны, входящей в семерку лучших в Европе, это по ихнему всё не то. Это ведь не победа, пусть и в польском первенстве, согласно коэфициенту УЕФА занимающей место в третьем десяткеи и по уровню игры соспоставимой с первой лигой чемпионата России. Увы и ах! Станислав Саламович, самодовольный и уверенный в себе преспокойно за эти два года побудет главным тренером, первенство 2018 года в очередной раз признают провальным и... назначат нового «Черчесова». Увы, Бикиевич уже будет староват для того, чтобы с нуля готовить новую команду к следующему первенству.