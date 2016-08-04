Что творят футболисты, используя Тики-таку?

Существует много разных футбольных стилей, однако одним из самых зрелищных по праву считается стиль «Тики-така». Сегодня Петрович покажет самые лучшие комбинации этого стиля.

Самым главным приверженцем Тики-таки является Барселона, ну и не стоит забывать о сборной Испании, которая практически на половину состоит из игроков каталонского клуба. Главный смысл стиля состоит в том, чтобы опустить мяч вниз и перекатывать его между партнерами, пока это не приведет к голу. Тики-таку называют революцией в футболе. Испанцы обрели этот стиль приблизительно в 2006 году. После этого они успешно выступили на двух подряд чемпионатах Европы и мундиале, который был между ними. Тики-така требует подбора технических игроков, которые смогут принять и тут же отдать мяч партнеру. Это должны уметь все полевые игроки команды, а не большая половина, ведь даже один игрок способен разорвать тонкую цепочку в самый решающий момент.