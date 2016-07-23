Мамаево попоище

На наших глазах в российском футболе разыгрывается трагедия, которая может перечеркнуть все былые достижения и лишить нас на хоть какого-нибудь положительного исхода на предстоящем первенстве мира.

Еще вчера российские болельщики негодовали от новостей из Монако, подписывали петиции о роспуске сборной, а уже сегодня на первых полосах спортивных газет обсуждается переход Павла Мамаева в «Зенит». При этом как спортивные эксперты, так и рядовые болельщики рассматривают этот трансфер как усиление питерского клуба и явную тактическую ошибку »Краснодара».

«Кто старое помянет – тому глаз вон, а кто забудет – тому оба вон». Эта старая как мир пословица лучше всего характеризует нынешнюю ситуацию. Неужели прочтенное по бумажке извинение Павла является достаточным основанием, чтобы простить ему и Александру Кокорину пышную вечеринку, частный самолет и откровенно хамское отношение к российским болельщикам? Почему мы так готовы так быстро всё забыть? Неужели успех клуба важнее для нас успехов сборной? При том такое поведение характерно не только для болельщиков, но и для акционеров «Зенита». Они не упустили возможности «подобрать» игрока, невзирая ни на какие моральные аспекты.

Однако единственным, кто выиграет от этого перехода будет «Краснодар». Похоже, что южный клуб – единственный, не считая Ростова, кто точно знает, к чему идет и какими путями этого достичь. Сергей Галицкий год за годом выстраивает точно выверенную систему, которая в конечном итоге принесет свои плоды. Мнение о том, что академия «Краснодара» неэффективна, не имеет под собой никаких оснований. За 8 лет физически невозможно достичь тех результатов, которые показывают академии ведущих европейских клубов с многолетней историей. Однако можно воспитать достойную смену, которая не будет по-хамски относится к болельщикам, будут чтить историю и уважать свой клуб.

К сожалению, «Зенит» с переходом Мамаева потеряет больше, чем приобретет. Результаты временны, а вот такое наплевательское отношение болельщики будут помнить еще долго. И не удивляйтесь, когда после проигрыша в чемпионате, неразлучные друзья в очередной раз с невозмутимым лицом будут ждать «... в комментариях», затягиваясь кальяном на побережье Франции.