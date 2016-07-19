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    Иркутск

    19 июля 2016
    Многонациональный турнир по футболу Кубок «Содружества»

    В Братске состоялось торжественное открытие футбольного турнира «Кубок Содружества». Соревнования стартовали уже во второй раз. В них принимают участие шесть команд, представляющие национальные диаспоры Братска.

    На стадионе «Металлург» состоялось построение и парад команд. Турнир открыла встреча Таджикистана и Узбекистана. В упорной борьбе победу с минимальным счетом 1:0 удалось вырвать таджикам. С трибун за игрой наблюдали более 800 человек. В дальнейшем матчи будут проходить по круговой системе. Следующая игра пройдет 20 июля, в 19.30 на поле сойдутся сборные Киргизии и Азербайджана.

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