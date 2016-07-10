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    uFootball

    10 июля 2016
    Немного о нас!

    «uFootball» информационный портал о футболе Украины и всего мира. Нашей целью является объективное освещение всех событий «Мира футбола», а также медийность, благодаря которой, каждый читатель найдет для себя то, что ему по душе. Любое мнение и высказывание имеет для нас значение, а каждый вопрос внимательно изучается нашими редакторами и обязательно получает ответ. У нас вы найдете самые свежие новости футбола Украины, Англии, Германии, Испании, Италии и других стран. На нашем сайте вы всегда можете найти и посмотреть свежее фото и видео, обзоры матчей, а также оставить свое мнение и многое другое.

    Контакты:

    Россия

    • Москва, ул. Живописная, д.21
    • +7 (495) 947-40-42

    Украина

    • Киев, ул. Красноармейская, 2
    • (+380) 980009573

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