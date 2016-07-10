Немного о нас!
«uFootball» информационный портал о футболе Украины и всего мира. Нашей целью является объективное освещение всех событий «Мира футбола», а также медийность, благодаря которой, каждый читатель найдет для себя то, что ему по душе. Любое мнение и высказывание имеет для нас значение, а каждый вопрос внимательно изучается нашими редакторами и обязательно получает ответ. У нас вы найдете самые свежие новости футбола Украины, Англии, Германии, Испании, Италии и других стран. На нашем сайте вы всегда можете найти и посмотреть свежее фото и видео, обзоры матчей, а также оставить свое мнение и многое другое.
Контакты:
Россия
- Москва, ул. Живописная, д.21
- +7 (495) 947-40-42
Украина
- Киев, ул. Красноармейская, 2
- (+380) 980009573
Интернет
- ufootball.mail@gmail.com
- http://ufootball.info