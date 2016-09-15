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    Харис Медуньянин - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Харис
    Фамилия Медуньянин
    Команда Цинциннати
    Состав Основной
    Родной город Сараево
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 марта 1985 (38 лет)
    Рост 188
    Вес 83
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