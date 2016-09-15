Харис Медуньянин - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Харис
|Фамилия
|Медуньянин
|Команда
|Цинциннати
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 марта 1985 (38 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Имя
|Харис
|Фамилия
|Медуньянин
|Команда
|Цинциннати
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 марта 1985 (38 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|6
|2
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:1
|Дандолк (Дандолк)
|24.11.2016
|1' -81'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|03.11.2016
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|0:0
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|20.10.2016
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:2
|Маккаби (Тель-Авив)
|24' 67'
|29.09.2016
|1' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|1:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|15.09.2016
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:4
|Зенит (Санкт-Петербург)
|26' 70' 87'