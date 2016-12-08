Статистика по турнирам

США. МЛС 2019 США. МЛС 2018 США. МЛС 2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Испания. Примера 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Испания. Примера 2009/2010 Испания. Примера 2008/2009