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Харис Медуньянин
Статистика
Харис Медуньянин - статистика
Завершил карьеру
8 марта 1985 (41), Сараево
#6 | Полузащитник
188 см | 83 кг
Босния и Герцеговина | Нидерланды
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Испания. Примера 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маккаби
6
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Маккаби
2 : 1
08.12.2016
Дандолк
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Зенит
2 : 0
24.11.2016
Маккаби
1' - 81'
Лига Европы, 4 тур
Маккаби
0 : 0
03.11.2016
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
20.10.2016
Маккаби
1' - 90'
24'
67'
Лига Европы, 2 тур
Дандолк
1 : 0
29.09.2016
Маккаби
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Маккаби
3 : 4
15.09.2016
Зенит
1' - 90'
26, 70'
87'
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