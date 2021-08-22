Введите ваш ник на сайте
УСМ Алжир
Уссама Бенбут
Трансферы
€ 900 тыс
Уссама Бенбут - трансферы
УСМ Алжир
11 октября 1994 (31)
#25 | Вратарь
190 см
Алжир
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
22.08.21 / 30.06.27
Кабилия
УСМ Алжир
Свободный агент
