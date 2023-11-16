Мохамед Омар Аль-Аттас - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Мохамед Омар
|Фамилия
|Аль-Аттас
|Команда
|Аль-Джазира
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абу-Даби
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 августа 1997 (27 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Мохамед Омар
|Фамилия
|Аль-Аттас
|Команда
|Аль-Джазира
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абу-Даби
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 августа 1997 (27 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОАЭ
|3
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2024
|1' -90'
|ОАЭ
|1:1
|Бахрейн
|10'
|06.06.2024
|Был в запасе
|Непал
|0:4
|ОАЭ
|26.03.2024
|1' -90'
|Йемен
|0:3
|ОАЭ
|29'
|21.03.2024
|Был в запасе
|ОАЭ
|2:1
|Йемен
|21.11.2023
|Был в запасе
|Бахрейн
|0:2
|ОАЭ
|16.11.2023
|46' -90'
|ОАЭ
|4:0
|Непал