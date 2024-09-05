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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Катар - ОАЭ
Катар - ОАЭ: обзор матча 05 сентября 2024
Катар
05.09.2024, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 1 тур
1 : 3
Завершен
ОАЭ
68'
А. Сухаил
80'
Х. Эбрахейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катар - ОАЭ
90'
+3
Замена
М. Аль-Балуши
️️️️
А. Сухаил
88'
Замена
М. Хант
️️️️
Т. Аль-Зааби
Замена
A. Fahmi Moustafa
️️️️
И. Мохаммед
82'
80'
ГОЛ! 0:2!
Х. Эбрахейм
Пас отдал
А. Сухаил
Замена
Х. Ахмед
️️️️
М. Ваад
76'
Замена
К. Будиаф
️️️️
Я. Габер Абдусаллам
76'
75'
Замена
️️️️
Я. Аль-Гассани
68'
ГОЛ! 0:1!
А. Сухаил
Желтая карточка
М. Баршам
65'
Желтая карточка
Т. Салман
52'
44'
Желтая карточка
Я. Аль-Гассани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
2
Педро Мигель
ЦЗ
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
4
Мохаммед Ваад
ОП
25
Ибрахим Аль-Хассан
ЦП
20
Ахмед Фати
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
17
Исмаил Мохаммед
ЦФ
11
Акрам Афиф
(К)
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
ОАЭ
17
Халид Эйса
(К)
ВР
12
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
2
Абдулла Идрис
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
9
Ариб Сухаил
ЛВ
20
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
14
Али Салмин
ОП
15
Яхья Надер
ОП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
11
Кайо Канедо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Катар
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
18
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
23
Ассим Мадибо
ЦП
12
Карим Будиаф
ЦП
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
ОАЭ
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
18
МакКензи Хант
ЛАЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
21
Isam Faiz
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
16
Мохаммед Аль-Балуши
АП
10
Фабио Лима
АП
7
Ali Saleh
ЦФ
2
Fahad Badr
ЦФ
3-1-3-3
22
Баршам
2
Мигель
4
Абдусаллам
3
Мендес
4
Ваад
25
Аль-Хассан
20
Фати
5
Салман
19
Али
11
Афиф
17
Мохаммед
4-2-3-1
17
Эйса
19
Эбрахейм
3
2
Идрис
12
14
Салмин
15
Надер
9
Сухаил
8
Аль-Зааби
20
Аль-Гассани
11
Канедо
4
Ваад
14
Ахмед
14
Ахмед
4
Ваад
17
Мохаммед
18
18
17
Мохаммед
4
Абдусаллам
12
Будиаф
12
Будиаф
4
Абдусаллам
8
Аль-Зааби
18
Хант
18
Хант
8
Аль-Зааби
9
Сухаил
16
Аль-Балуши
16
Аль-Балуши
9
Сухаил
Остались в запасе
Катар
ОАЭ
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
23
Ассим Мадибо
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
21
Isam Faiz
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
10
Фабио Лима
АП
7
Ali Saleh
ЦФ
2
Fahad Badr
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
23
Ассим Мадибо
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Остались в запасе
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
21
Isam Faiz
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
10
Фабио Лима
АП
7
Ali Saleh
ЦФ
2
Fahad Badr
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Катар - ОАЭ
2
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
16
8
Офсайды
2
1
Количество передач
541
235
Точность передач %
85
64
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
Ахмад бин Али
Посещаемость:
33952 из 50000 зрителей (67%)
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