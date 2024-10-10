Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
ОАЭ - КНДР
ОАЭ - КНДР: обзор матча 10 октября 2024
ОАЭ
10.10.2024, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
КНДР
66'
Я. Аль-Гассани
86'
И. Джон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОАЭ - КНДР
86'
ГОЛ! 1:1!
И. Джон
Пас отдал
O. Choe
Желтая карточка
M. Meloni
85'
76'
Замена
И. Джон
️️️️
K. Han
Замена
M. Meloni
️️️️
B. Oliveira
76'
74'
Пенальти не реализован!
K. Han
ГОЛ! 1:0!
Я. Аль-Гассани
66'
Замена
Я. Аль-Гассани
️️️️
Т. Аль-Зааби
64'
Замена
️️️️
А. Идрис
64'
22'
Желтая карточка
K. Pom Hyok
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОАЭ
17
Халид Эйса
(К)
ВР
12
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
2
Абдулла Идрис
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
9
Ариб Сухаил
ЛВ
14
Али Салмин
ОП
5
Ali Salmin
ЦП
11
Bruno Oliveira
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
11
Кайо Канедо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
КНДР
1
Kang Ju-Hyok
ВР
4
Kim Pom Hyok
ЦЗ
16
Kim Yu Song
ЦЗ
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
14
Ok-Chol Choe
ЦЗ
22
Kim Kuk Bom
(К)
ЦП
20
Chung-song Paek
ЦП
9
Jo-guk Ri
ЦФ
10
K. Han
ЦФ
10
Il-song Ri
ЦФ
17
Kuk Chol Kang
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
ОАЭ
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
18
МакКензи Хант
ЛАЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
16
Marcus Meloni
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
20
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
21
Isam Faiz
ЦП
10
Фабио Лима
АП
7
Ali Saleh
ЦФ
2
Fahad Badr
ЦФ
КНДР
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
7
Ri Hun
ЦП
5
Kim Kum-Chon
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
11
Kwang-hun Pak
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
11
Ил-Гван Джон
ЦФ
7
Kuk-jin Kim
ЦФ
12
Ju-Song Choe
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
4-1-2-2-1
17
Эйса
12
3
2
Идрис
19
Эбрахейм
14
Салмин
5
11
9
Сухаил
8
Аль-Зааби
11
Канедо
4-2-4
1
16
23
14
4
22
20
17
10
10
9
11
16
16
11
8
Аль-Зааби
20
Аль-Гассани
20
Аль-Гассани
8
Аль-Зааби
10
11
Джон
11
Джон
10
Остались в запасе
ОАЭ
КНДР
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
18
МакКензи Хант
ЛАЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
21
Isam Faiz
ЦП
10
Фабио Лима
АП
7
Ali Saleh
ЦФ
2
Fahad Badr
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
7
Ri Hun
ЦП
5
Kim Kum-Chon
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
11
Kwang-hun Pak
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
7
Kuk-jin Kim
ЦФ
12
Ju-Song Choe
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Остались в запасе
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
18
МакКензи Хант
ЛАЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
21
Isam Faiz
ЦП
10
Фабио Лима
АП
7
Ali Saleh
ЦФ
2
Fahad Badr
ЦФ
Остались в запасе
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
7
Ri Hun
ЦП
5
Kim Kum-Chon
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
11
Kwang-hun Pak
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
7
Kuk-jin Kim
ЦФ
12
Ju-Song Choe
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Йон Тон-соп
Статистика матча ОАЭ - КНДР
1
1
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
16
Количество передач
428
293
Сейвы
5
0
Точность передач %
78
72
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
КНДР
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 10 тур
Иран
3 : 0
10.06.2025
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
КНДР
2 : 2
05.06.2025
Киргизия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 8 тур
КНДР
1 : 2
25.03.2025
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 7 тур
Катар
5 : 1
20.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
14.03.2025
КНДР
Информация о матче
Главный судья:
Адам Махадме
Стадион:
Хазза бин Зайед
Посещаемость:
8536 из 25053 зрителей (34%)
Новости команд
Все
ОАЭ
КНДР
ОАЭ – Сирия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Сирии на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Гондураса на победу в матче
12 ноября
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Экс-тренера «Реала» Лопетеги «вырубили» в игре азиатского отбора ЧМ-2026
2025.10.16 19:40
1
ОАЭ – Сирия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Сирии на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Гондураса на победу в матче
12 ноября
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Экс-тренера «Реала» Лопетеги «вырубили» в игре азиатского отбора ЧМ-2026
2025.10.16 19:40
1
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Прогноз на точный счeт матча Иран – КНДР: Квалификация ЧМ, 10 июня 2025
2025.06.09 11:04
Прогноз на точный счет матча КНДР – Кыргызстан: квалификация ЧМ, 5 июня 2025
2025.06.04 13:56
Рахимов объяснил поражение «Рубина» от сборной КНДР
2025.02.14 23:11
«Рубин» разгромно проиграл сборной КНДР в товарищеском матче
2025.02.14 19:07
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+