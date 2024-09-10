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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
ОАЭ - Иран
ОАЭ - Иран: обзор матча 10 сентября 2024
ОАЭ
10.09.2024, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 2 тур
0 : 1
Завершен
Иран
45+3'
М. Гайеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОАЭ - Иран
90'
+11
Желтая карточка
М. Мохаммади
90'
+8
Замена
С. Мохаммад Карими
️️️️
М. Тареми
90'
+6
Желтая карточка
О. Канаани
76'
Замена
М. Горбани
️️️️
С. Эзатолахи
Замена
Ф. Лима
️️️️
Т. Аль-Зааби
65'
Замена
️️️️
Я. Аль-Гассани
59'
57'
Замена
А. Голизаде
️️️️
М. Гайеди
57'
Замена
С. Азмун
️️️️
С. Годдос
48'
Желтая карточка
С. Годдос
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
М. Гайеди
35'
Желтая карточка
А. Джаханбакш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОАЭ
17
Халид Эйса
(К)
ВР
12
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
2
Абдулла Идрис
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
9
Ариб Сухаил
ЛВ
20
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
14
Али Салмин
ОП
15
Яхья Надер
ОП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
11
Кайо Канедо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
21
Омид Нурафкан
ЛЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Саман Годдос
АП
7
Алиреза Джаханбакш
(К)
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
ОАЭ
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
18
МакКензи Хант
ЛАЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
5
Ali Salmin
ЦП
21
Isam Faiz
ЦП
10
Фабио Лима
АП
2
Fahad Badr
ЦФ
7
Ali Saleh
ЦФ
Иран
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
11
Али Голизаде
ПВ
17
Ария Юсефи
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-2-3-1
17
Эйса
12
3
2
Идрис
19
Эбрахейм
14
Салмин
15
Надер
20
Аль-Гассани
8
Аль-Зааби
9
Сухаил
11
Канедо
3-2-1-3-1
1
Бейранванд
13
Канаани
4
Хализаде
5
Мохаммади
2
Ардани
21
Нурафкан
6
Эзатолахи
7
Джаханбакш
14
Годдос
10
Гайеди
9
Тареми
8
Аль-Зааби
10
Лима
10
Лима
8
Аль-Зааби
6
Эзатолахи
16
Горбани
16
Горбани
6
Эзатолахи
9
Тареми
17
Карими
17
Карими
9
Тареми
10
Гайеди
11
Голизаде
11
Голизаде
10
Гайеди
14
Годдос
20
Азмун
20
Азмун
14
Годдос
Остались в запасе
ОАЭ
Иран
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
18
МакКензи Хант
ЛАЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
5
Ali Salmin
ЦП
21
Isam Faiz
ЦП
2
Fahad Badr
ЦФ
7
Ali Saleh
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
17
Ария Юсефи
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
18
МакКензи Хант
ЛАЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
5
Ali Salmin
ЦП
21
Isam Faiz
ЦП
2
Fahad Badr
ЦФ
7
Ali Saleh
ЦФ
Остались в запасе
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
17
Ария Юсефи
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча ОАЭ - Иран
4
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
5
7
Офсайды
1
1
Количество передач
457
315
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Информация о матче
Стадион:
Хазза бин Зайед
Посещаемость:
17826 из 25053 зрителей (71%)
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