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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
ОАЭ - Катар
ОАЭ - Катар: обзор матча 19 ноября 2024
ОАЭ
19.11.2024, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 6 тур
5 : 0
Завершен
Катар
4'
Ф. Лима
45'
Ф. Лима (П)
45+5'
Ф. Лима
56'
Ф. Лима (П)
73'
Я. Аль-Гассани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОАЭ - Катар
87'
Желтая карточка
Ю. Абдурисаг
Замена
З. Султан
️️️️
Х. Эбрахейм
83'
ГОЛ! 5:0!
Я. Аль-Гассани
Пас отдал
Х. Эбрахейм
73'
Замена
Т. Аль-Зааби
️️️️
А. Сухаил
73'
71'
Замена
А. Абдулазиз
️️️️
Я. Габер Абдусаллам
60'
Желтая карточка
А. Али
Замена
К. Канедо
️️️️
B. Oliveira
59'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Ф. Лима
56'
46'
Замена
Х. Ахмед
️️️️
М. Ваад
46'
Замена
И. Мохаммед
️️️️
Б. Хухи
46'
Замена
М. Мунтари
️️️️
A. Fahmi Moustafa
ГОЛ! 3:0!
Ф. Лима
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Лима
45'
38'
Желтая карточка
Б. Хухи
Желтая карточка
M. Meloni
36'
Желтая карточка
М. Рашид
18'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лима
Пас отдал
Я. Аль-Гассани
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОАЭ
17
Халид Эйса
(К)
ВР
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
12
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
16
Marcus Meloni
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
9
Ариб Сухаил
ЛВ
20
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
18
Маджид Рашид
ОП
15
Яхья Надер
ОП
11
Bruno Oliveira
ЦП
10
Фабио Лима
АП
Главный тренер
Паулу Бенту
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
3
Лукас Мендес
ЦЗ
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
4
Мохаммед Ваад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
20
Ахмед Фати
ЦП
18
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
25
Ибрахим Аль-Хассан
АП
16
Буалем Хухи
ПВ
11
Акрам Афиф
(К)
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
ОАЭ
1
Али Хасейф
ВР
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
18
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
21
Isam Faiz
ЦП
16
Мохаммед Аль-Балуши
АП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
7
Junior Ndiaye
ЦФ
2
Fahad Badr
ЦФ
11
Кайо Канедо
ЦФ
Катар
21
Салах Закария
ВР
1
Marwan Badredlin
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
3
A. Yousif
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
6
Мустафа Машаал
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
17
Исмаил Мохаммед
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
4-2-1-3
17
Эйса
3
12
16
19
Эбрахейм
18
Рашид
15
Надер
11
20
Аль-Гассани
10
Лима
9
Сухаил
2-1-3-2-2
22
Баршам
3
Мендес
4
Абдусаллам
4
Ваад
5
Салман
20
Фати
18
16
Хухи
25
Аль-Хассан
19
Али
11
Афиф
19
Эбрахейм
25
Султан
25
Султан
19
Эбрахейм
9
Сухаил
8
Аль-Зааби
8
Аль-Зааби
9
Сухаил
11
11
Канедо
11
Канедо
11
4
Ваад
14
Ахмед
14
Ахмед
4
Ваад
4
Абдусаллам
6
Абдулазиз
6
Абдулазиз
4
Абдусаллам
16
Хухи
17
Мохаммед
17
Мохаммед
16
Хухи
18
9
Мунтари
9
Мунтари
18
Остались в запасе
ОАЭ
Катар
1
Али Хасейф
ВР
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
18
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
21
Isam Faiz
ЦП
16
Мохаммед Аль-Балуши
АП
7
Junior Ndiaye
ЦФ
2
Fahad Badr
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
21
Салах Закария
ВР
1
Marwan Badredlin
ВР
3
A. Yousif
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
6
Мустафа Машаал
ЦП
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Остались в запасе
1
Али Хасейф
ВР
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
18
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
21
Isam Faiz
ЦП
16
Мохаммед Аль-Балуши
АП
7
Junior Ndiaye
ЦФ
2
Fahad Badr
ЦФ
Остались в запасе
21
Салах Закария
ВР
1
Marwan Badredlin
ВР
3
A. Yousif
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
6
Мустафа Машаал
ЦП
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Тинтин Маркес
Статистика матча ОАЭ - Катар
2
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
0
2
Нарушения
21
19
Офсайды
0
1
Количество передач
234
488
Сейвы
0
1
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Khalid Saleh Al-Turais, Saudi Arabia
Стадион:
Аль-Нахян
Посещаемость:
13825
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