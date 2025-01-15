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€ 50 тыс

Денис Терехов - трансферы

Спартак К
15 августа 2004 (21), Новомосковск
#15 | Вратарь
186 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
15.01.25 / 31.12.25
Спартак К
Знамя Труда
Аренда
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