Илья Коротких - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Коротких
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Родной город
|Елец
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|187
|Имя
|Илья
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Коротких
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Родной город
|Елец
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург Л
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.06.2024
|1' -90'
|Муром (Муром)
|0:1
|Металлург Л (Липецк)
|03.06.2024
|59' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:3
|Велес (Москва)
|26.05.2024
|75' -90'
|Уфа (Уфа)
|6:0
|Металлург Л (Липецк)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Новосибирск (Новосибирск)
|15.05.2024
|1' -58'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|11.05.2024
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|1:2
|Ротор (Волгоград)
|05.05.2024
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|28.04.2024
|77' -90'
|Родина-2 (Москва)
|5:1
|Металлург Л (Липецк)
|24.04.2024
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|2:2
|Челябинск (Челябинск)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|0:2
|Металлург Л (Липецк)
|17.04.2024
|1' -77'
|Металлург Л (Липецк)
|0:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|14.04.2024
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|1:0
|Уфа (Уфа)
|07.04.2024
|1' -90'
|Новосибирск (Новосибирск)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|03.04.2024
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|3:0
|Металлург Л (Липецк)
|18.03.2024
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|1:1
|Родина-2 (Москва)
|10.03.2024
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|03.03.2024
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Муром (Муром)