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    Илья Коротких - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Илья
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Коротких
    Команда Металлург Л
    Состав Основной
    Родной город Елец
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 февраля 2003 (21 год)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург Л 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.06.2024 1' -90' Муром (Муром) 0:1 Металлург Л (Липецк)
    03.06.2024 59' -90' Металлург Л (Липецк) 0:3 Велес (Москва)
    26.05.2024 75' -90' Уфа (Уфа) 6:0 Металлург Л (Липецк)
    19.05.2024 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 0:0 Новосибирск (Новосибирск)
    15.05.2024 1' -58' Чайка (Песчанокопское) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    11.05.2024 1' -90' Металлург Л (Липецк) 1:2 Ротор (Волгоград)
    05.05.2024 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    28.04.2024 77' -90' Родина-2 (Москва) 5:1 Металлург Л (Липецк)
    24.04.2024 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 2:2 Челябинск (Челябинск)
    20.04.2024 Был в запасе Велес (Москва) 0:2 Металлург Л (Липецк)
    17.04.2024 1' -77' Металлург Л (Липецк) 0:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    14.04.2024 1' -90' Металлург Л (Липецк) 1:0 Уфа (Уфа)
    07.04.2024 1' -90' Новосибирск (Новосибирск) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    03.04.2024 1' -90' Металлург Л (Липецк) 0:0 Чайка (Песчанокопское)
    30.03.2024 Был в запасе Ротор (Волгоград) 3:0 Металлург Л (Липецк)
    18.03.2024 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 1:1 Родина-2 (Москва)
    10.03.2024 1' -90' Челябинск (Челябинск) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    03.03.2024 1' -90' Металлург Л (Липецк) 0:0 Муром (Муром)
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